Fujicerronismo no quiere rivales en elección de Mesa Directiva

A puertas de las elecciones de una nueva Mesa Directiva del Congreso, Fuerza Popular y Perú Libre intentan reservar para sí el control del Poder Legislativo con un proyecto de ley que impide postular a dicho cargo a congresistas que dejaron sus partidos de origen; sin embargo, dicho proyecto sería inconstitucional, a partir de una sentencia del Tribunal Constitucional en 2017.

El Proyecto de Ley 2476, presentado el pasado 1 de julio por los congresistas Alejandro Aguinaga (Fuerza Popular) y Waldemar Cerrón (Perú Libre), plantea que las listas solo estén conformadas por congresistas que pertenezcan a los partidos por los que fueron elegidos.

En total, 28 parlamentarios se verían afectados con este proyecto, especialmente aquellos que salieron de la cantera perulibrista y que ahora se ven agrupados en bancadas como Perú Democrático, Perú Bicentenario y Bloque Magisterial (ver cuadro).

No obstante, los parlamentarios vulnerados salieron a denunciar que este proyecto les recorta derechos establecidos en la Constitución.

“Esto ya ha sido materia de una sentencia en el Tribunal Constitucional, donde queda claro que no se puede recortar estos derechos. Yo he sido elegido personalmente como congresista y tengo todo el derecho del mundo a participar en los actos del Congreso”, dijo Carlos Anderson, quien salió de Podemos y hoy está como no agrupado.

En efecto, este diario accedió a dicha sentencia en la que se concluye que los congresistas pueden formar nuevas bancadas y que al hacerlo no pierden sus derechos parlamentarios.

“Lo que no se encuentra dentro de lo constitucionalmente posible es el despojo de las atribuciones de los congresistas que, en ejercicio de los derechos que la Constitución reconoce, se aparten o se hubiesen apartado de sus agrupaciones políticas”, detalla el documento.

El parlamentario Edgar Tello, exintegrante de Perú Libre y ahora del Bloque Magisterial, señaló que su bancada tiene la intención de ser parte de una lista, por lo que este proyecto los golpea directamente.

“Hemos estado en conversaciones con varias bancadas y hemos llegado a algunos consensos, pero este tipo de proyectos romperían la calidad democrática que tiene nuestro Congreso y el país, solo para beneficiar a ciertos partidos que intentan vulnerar el derecho a la libre participación. No se les puede restar derechos a otros parlamentarios”,

En esa misma línea se pronunció Jorge Coayla, actual congresista de la bancada Perú Bicentenario.

“Es un proyecto de ley inconstitucional porque estaría atentando contra el derecho de todo peruano de elegir y ser elegido, por otro lado, también es un proyecto que va a favorecer a las mayorías parlamentarias en contra de las minorías”, aseguró.

Finalmente, el congresista Anderson cuestionó la alianza entre Perú Libre y Fuerza Popular. “Me parece raro que los congresistas de Fuerza Popular quieran ser los tontos útiles de Vladimir Cerrón”.

Intereses particulares

“El fujimorismo y el cerronismo pueden aliarse en temas que son de su interés particular, más no en temas de interés nacional que benefician a todos los peruanos”, señaló José Tello, especialista en temas electorales.

“Sin duda en el cerronismo se busca castigar a la disidencia a costa de cerrar filas con sus rivales, como lo hicieron con las leyes electorales para las ERM 2022 o la elección de los miembros del TC”.

“Esto es cuestionable tanto para la derecha como para la izquierda distante de la ciudadanía y de los intereses del país, al que fallan para satisfacer sus necesidades políticas”, remarcó.

