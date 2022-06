Congreso: miembros de la Comisión de Fiscalización aguardan el debate

Integrantes de la Comisión de Fiscalización han preferido que se inicie el debate del informe sobre la investigación que hizo este grupo de trabajo al presidente Pedro Castillo, funcionarios y empresarios, para poder opinar al respecto.

El congresista César Revilla (FP) dijo que se reservaba sus declaraciones para evitar que la defensa legal del presidente Castillo tergiverse sus manifestaciones.

“El abogado del presidente Castillo ha estado diciendo que se está adelantando juicio, lo cual es totalmente falso. Pero para evitar que el abogado tergiverse algún comentario de lo que vaya a mencionar un congresista, o cómo se ha redactado en los medios de comunicación, personalmente prefiero esperar hasta mañana (hoy), después del debate del informe, para poder declarar”, estimó.

PUEDES VER: Congreso alista contrarreformas en educación y pretende cambiar ley para aumento de pago a docentes

De este debate, Revilla dijo que esperaban que sea público y que también se ponga a votación.

Expresó su plena confianza en el presidente de la comisión, Héctor Ventura, a quien consideró un abogado preparado, que ha hecho muy bien el trabajo.

“Como le digo, por el tema de que se están buscando argumentos para desprestigiar el informe, vamos a esperar que termine el debate para dar declaraciones. Esperemos que sea positivo y lo mejor para el país”, sostuvo César Revilla.

Por su parte, el congresista Wilmar Elera (SP) refirió que se encontraba en Talara, invitado por el gremio de pescadores artesanales de Cabo Blanco, y que no había tenido tiempo de leer detenidamente el documento.

“El informe todavía lo tengo en mi WhatsApp y no he tenido tiempo de leerlo detenidamente para ver si es que está de acuerdo a lo que nosotros estamos pensando. Si hubiera alguna discrepancia, recién lo vamos a ver el jueves 30 a las 3:00 p.m. Entonces, sería muy irresponsable darle una opinión ahora mientras no lo hemos discutido al interior de la comisión. Como le digo, sería muy irresponsable darle un veredicto antes”, reiteró Elera.

En el lado más próximo al Ejecutivo, el representante del Bloque Magisterial de Concertación Nacional, Pasión Dávila, mencionó que es un informe que ha recogido las manifestaciones de quienes han hecho denuncias en los medios de comunicación.

De ahí que consideró que el documento no tiene sostenibilidad y que la recomendación para que se realice una acusación constitucional contra el presidente Castillo es una postura más política.

“No va a proceder porque hay que hacer un análisis profundo, teniendo en cuenta que quienes han declarado son personas delincuentes, sin credibilidad. Posiblemente lo pasen a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales y de ahí al Pleno. Es una cuestión más política, ya sabemos quién preside la comisión y quién está interesado ahí: el fujimorismo”, opinó Dávila.

La clave

Investigación. El informe final de la Comisión de Fiscalización y Contraloría consta de 361 páginas. Las líneas de investigación se desarrollan en el segundo capítulo, en el que se abordan cinco casos. El referido a Puente Tarata III tiene el mayor número de conclusiones, quince. Y tres recomendaciones: una dirigida a la Comisión Permanente del Congreso y dos a la Fiscalía de la Nación.