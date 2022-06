Guillermo Bermejo sobre viaje de Nano Guerra: “Ojalá que lo revisen en la Comisión de Ética”

Crítica. El congresista Guillermo Bermejo, de Perú Democrático, habló sobre las imágenes mostradas durante una transmisión de la Comisión de Producción del Congreso, las cuales exhibían al legislador fujimorista Hernando ‘Nano’ Guerra García en traje de baño en una playa en el norte del país.

Asimismo, se refirió a lo dicho por Nano Guerra García, quien señaló, en el inicio del Pleno del Congreso, que quiso “estar con su familia” y a la vez “cumplir con sus funciones como congresista” pese a no presentar ni pedir licencia para dicho viaje.

“Hay imágenes que valen más que mil palabras. Hay imágenes que hablan de por sí, y hay excusas que ni siquiera vale la pena comentar”, manifestó Bermejo a la prensa este jueves.

En ese sentido, el parlamentario consideró que el caso de Nano Guerra debería ser revisado por la Comisión de Ética. No obstante, mencionó que este grupo de trabajo solo sanciona a “los enemigos” de la actual Mesa Directiva.

“Ojalá que lo revisen (en la Comisión de Ética), porque en Ética solo ven los casos de los que son enemigos de la Mesa Directiva, pero cuando son amigos de la Mesa Directiva lo pasan por agua tibia. A mí me han dicho desde la Mesa Directiva ‘terrorista’, y no pasa nada”, expresó.

Seguidamente, añadió: “Ojalá que la Comisión de Ética haga su chambita. Ojalá que lo citen (a Hernando Guerra García) para que declare sobre lo que pasó en ese momento”.

Más temprano, el legislador Hernando Guerra señaló que “cometió un error” y justificó su viaje alegando que lo hizo para estar con su hija. Asimismo, reiteró sus disculpas a sus colegas parlamentarios e invitó a la Comisión de Ética a ver su caso.