Nano Guerra García dice que “lamentablemente” tenía que trabajar

El vocero de la bancada de Fuerza Popular, Hernando Guerra García, trató de justificar su presencia en una playa del norte del país el lunes 27 de junio, mientras participaba en la sesión de la Comisión de Producción del Congreso. Antes había votado en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales por el rechazo a la reconsideración que hubiera permitido revisar la decisión de blindar a Manuel Merino tras el crimen contra los jóvenes Inti y Bryan.

De acuerdo con su propio relato, por error, el fujimorista activó la cámara del equipo desde donde estaba conectado y se le observó con el torso desnudo, sombrero, lentes oscuros y ropa de baño.

“Tenía separado desde hace buen tiempo el viaje, con mi familia, y separado para descansar como uno lo puede hacer y pidiendo licencia para ello. Lo que ha sucedido es que, según los cálculos que había hecho, ya no iban a haber comisiones ni pleno, programé esto. Lamentablemente, he tenido que trabajar estos días”, confesó el congresista a RPP ante el desconcierto de los periodistas que lo entrevistaban.

Guerra García, quien basó su carrera política en el supuesto apoyo a los emprendedores y en un abierto combate al fujimorismo, también admitió que no pidió licencia para realizar este viaje de placer.

“Nunca me fui de vacaciones, he buscado salir. Cuando me ponen estos temas, tendré que pedir licencia y tendré que trabajar. Voy a pedir licencia y voy a trabajar. Igual que sucedió otros días. No (solicité licencia), porque no había planeado que podíamos tener esta interrupción”, indicó.

En otro momento, el vocero fujimorista incluso pareció quejarse de la labor que debió atender ese día lunes. Dijo que hizo trabajo remoto desde las 8 de la mañana, en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, hasta las 12:40 de la tarde.

“Me han puesto un trabajo, en el momento en que yo quería descansar”, expresó.

Según el constitucionalista Omar Cairo, con este sorpresivo viaje estando en plenas funciones el Congreso de la República, el representante por Lima sería pasible de una severa sanción.

Waldemar Cerrón, congresista de Perú Libre defendió acción de Nano Guerra García. Foto: difusión

“Guerra García estaba en la playa durante una sesión parlamentaria, sin tener licencia. Habría cometido infracción constitucional, pues el artículo 92 de la Constitución establece que la función congresal es a tiempo completo. Se le puede iniciar un juicio político que concluya en su destitución (arts. 99 y 100 Constitución) “, detalló.

Su colega Luciano López recordó, por su parte, que el trabajo a distancia en el Parlamento no se ha dado para el esparcimiento del representante o los empleados del Legislativo.

“Las sesiones virtuales fueron creadas como ‘excepción’ a regla de presencialidad, ante situaciones de ‘gravedad’. No para que congresistas se conecten desde solaz y placentero descanso. ¿O esto es situación de gravedad que ‘impedía su participación presencial?’”, se preguntó.

Y aunque hubo expresiones de solidaridad con Nano Guerra García de parte de congresistas como Alejandro Aguinaga y Waldemar Cerrón, también hubo quienes se pronunciaron a favor de que sea sometido a la Comisión de Ética. Según la congresista Karol Paredes (AP), el caso “está en evaluación del equipo técnico”, el cual debería dar una respuesta en los próximos días.