Hernando Guerra reconoce que viajó sin pedir licencia cuando sesionaba en el Congreso

El congresista de Fuerza Popular Hernando Guerra García admitió que se encontraba de viaje con su familia en una playa del norte del país durante la sesión que programó la Comisión de Producción Micro y Pequeña Empresa y Cooperativas del Congreso de la República, el último lunes 27 de junio.

“Lamento que se haya prendido la cámara. Tenía separado un viaje al norte del país para descansar, pidiendo licencia para ello, pero lo que pasó es que, según mis cálculos, ya no iban a haber comisiones ni pleno. Lo programé esto para estos días, lamentablemente tuve que trabajar”, justificó Guerra García en declaraciones para RPP.

En esa línea, el fujimorista señaló que no estuvo de vacaciones cuando fue captado disfrutando de una tarde de playa, sin polo, con lentes y sombrero, pero sí que viajó fuera de Lima.

“Yo no me he ido de vacaciones. He buscado salir, yo he buscado salir y cuando me ponen estas comisiones, he dicho: ‘tendré que pedir licencia y tendré que trabajar’, y eso es lo que voy a hacer, voy a pedir licencia como me ha pasado antes. Hasta ahora, no pido licencia porque yo no había planeado que tenía que trabajar”, sentenció.

Hernando Guerra en la playa

Hernando Guerra García, congresista por Fuerza Popular, prendió su cámara del celular por error y fue captado en una playa del norte del país cuando se desarrollaba la sesión de la Comisión de Producción del Congreso, encabezada por Bernardo Jaime Quito Sarmiento, parlamentario de Perú Libre.

Guerra participaba de dicha reunión de manera virtual; sin embargo, tras advertir su error, apagó su cámara, lo que generó inmediatas críticas de los usuarios que se encontraban conectados.