Informe Cavero revalidaría el golpe propugnado por Manuel Merino

Lejos de generar esfuerzos por contrarrestar el 85% de desaprobación que tiene el Congreso de la República, según el último estudio elaborado por el Instituto de Estudios Peruanos (IEP), con 6 votos y 6 en contra — del informe Cavero—, se confirmó el blindaje al expresidente de facto Manuel Merino y sus exministros Ántero Flores Aráoz y Gastón Rodríguez por las muertes de Inti Sotelo y Bryan Pintado.

Con esta polémica decisión del Parlamento, Manuel Merino de Lama y sus exfuncionarios no serán investigados en el Congreso por los presuntos de homicidio en agravio de Inti Sotelo y Bryan Pintado, además de por lesiones graves y lesiones leves en perjuicio de otras 79 personas.

A interpretación del politólogo Roger Santa Cruz —en diálogo con La República—, este blindaje es una ratificación del golpe perpetrado por el acciopopulista Merino de Lama: “Evidentemente, es una acción de blindaje y es una revalidación de parte de los mismos partidos políticos que defendieron el golpe propugnado por Manuel Merino y que de alguna manera tratan de blindarlo y también buscan blindarse así mismas porque fueron contribuyentes a esta medida”, declaró.

En esta línea, Santa Cruz consideró que el Parlamento le hace daño a su propia imagen al continuar con esta lectura sobre lo ocurrido con Merino y durante las protestas sociales: “La imagen del Congreso se ve deteriorada y mellada continuamente, como lo demuestran las encuestas, de manera progresiva, y fortalece el desencanto que tiene la opinión pública ante las propias instituciones. En este caso, el Poder Legislativo”, agregó.

En cuanto a las críticas que recibió la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC) por presentar un informe con una versión oficial de parte de los exfuncionarios de Merino de Lama y miembros de la Policía Nacional del Perú (PNP), el experto consideró que la parcialización del informe Cavero es innegable: “Por supuesto, y eso lo podemos ver cuando la SAC dictaminan que no hay uso excesivo de la autoridad, algo que no tiene asidero con la realidad donde dos personas fallecieron producto del abuso de poder”.

¿Es cierto que la SAC se extralimitó?

En cuanto al tema procedimental, La República se comunicó con el abogado constitucionalista y experto en temas parlamentarios, César Delgado-Guembes, sobre si la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC) se extralimitó al emitir un prejuzgamiento sobre los hechos vinculados a las muertes de Inti Sotelo y Bryan Pintado el 14 de noviembre del 2020. Esto, en lugar de emitir una evaluación sobre si existió una motivación política que permitiese al Ministerio Público continuar con la investigación contra los tres acusados.

“El informe final versa sobre cuestiones de fondo, de sustancia, por lo tanto, tiene que pronunciarse respecto de la materia propiamente dicha y no solamente sobre la admisibilidad o sobre la procedibilidad. No corresponde hacer esa distinción entre que si la Subcomisión debería pronunciarse respecto a que si la comisión debería pronunciarse sobre si hay una motivación política. Ese tipo de enfoque era el que correspondía”, advirtió.

En esta línea, Delgado-Guembes agregó que el trabajo de la SAC no puede estar limitado a solo terminar si existió un móvil político y es normal que el informe recoja temas de fondo: “Es correcto que la SAC haya debatido y votado el proyecto de informe final del congresista Alejandro Cavero sobre cuestiones de fondo porque el mismo no podría haberse restringido y reducido a temas si solo había o no móvil político”, dijo.