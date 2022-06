Hernando Guerra tras ser captado en sesión desde la playa: “Lamentablemente, he tenido que trabajar”

Luego de ser descubierto tomando sol en plena comisión de Producción del Congreso, el congresista Hernando Guerra García, de la bancada de Fuerza Popular, se pronunció para aclarar su situación. El mismo día que se mostraba en la playa, el legislador blindó nuevamente a Manuel Merino en la SAC y posteriormente se excusó, indicando que había planeado la salida familiar desde hace meses, pensando en que para estas fechas no habría sesiones de equipos de trabajo pendientes.

“Las imágenes a veces hablan solas, lamento mucho que se haya prendido la cámara en ese momento, yo tenía separado ya desde hace algún tiempo el viaje, estoy en el norte del Perú”, señaló el parlamentario en una entrevista para RPP en donde aseguró que no es la primera vez que las comisiones se cruzan con sus viajes y que en todas ellas se ha conectado estando de “vacaciones”.

El fujimorista afirma que los cálculos le fallaron; y él creía que “ya no iban a haber comisiones y ya no iba a haber pleno tampoco, (...). Lamentablemente, he tenido que trabajar estos días”. Horas antes, Guerra había rechazado la medida de reconsideración ante la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales para rechazar el informe de Alejandro Cavero que pretendía limpiar a Manuel Merino y dos exfuncionarios de su Gobierno por la muerte de Inti Sotelo y Bryan Pintado; todo desde las playas del norte.

No obstante, el congresista no habría pedido licencia para realizar el viaje con su familia y, en cambio, había estado participando en la comisión de Producción de Congreso con goce de haber mientras se asoleaba. “Yo estoy trabajando, he trabajado de manera remota y lo voy a seguir haciendo, lo he hecho en otras ocasiones en las que también pedí licencia” indicó el fujimorista.