Mesa Directiva del Congreso: Gladys Echaíz, Eduardo Salhuana y Héctor Acuña, las cartas de APP

La elección de la nueva Mesa Directiva del Congreso tiene un ingrediente adicional: en la siempre explosiva política nacional, quien ocupe la presidencia del Legislativo podría convertirse en presidente (o presidenta) de transición.

Por supuesto, esto dependerá de que Pedro Castillo sea vacado (por ahora no existen los 87 votos, aunque no ha faltado quien sugiera que se reduzca el umbral exigido por la Constitución) y que Dina Boluarte, la siguiente en la línea de sucesión, sea inhabilitada para ejercer cargos públicos por su relación con el Club Apurímac.

Desinflada la opción de Maricarmen Alva de reelegirse, y a falta de un mes para la votación en el Pleno, las miradas están puestas sobre Gladys Echaíz, actualmente vinculada -en calidad de invitada- con Alianza Para el Progreso (APP).

Fuentes del partido que lidera César Acuña señalan que su opción no termina de convencer en la interna de esa agrupación. Hay que recordar que Echaíz, varias veces, ha votado en contra del sentido de sus compañeros de bancada.

Su perfil de severa opositora ha llevado a que bancadas ubicadas hacia la derecha más beligerante, como Avanza País y Renovación Popular, la anden cortejando para pasarse a sus filas. Patricia Chirinos (AP) la invitó abiertamente a dar el salto. Cuando le han preguntado si podría dejar APP, su respuesta ha sido entre lacónica y ambigua: “Solo el tiempo lo dirá”. También ha recibido el respaldo de fujimoristas como Patricia Juárez y Tania Ramírez.

Otra opción es que Echaíz no renuncie y se quede en APP. Pero no es seguro que Acción Popular, Renovación Popular y Fuerza Popular se queden contentos con que el partido de Acuña lidere la mesa. Posiblemente esto haga que la ex fiscal de la Nación realice sus sumas y decida, finalmente, cambiar de camiseta.

No existe por el momento una figura clara que rivalice con Gladys Echaíz. Lady Camones -actual vicepresidenta y también parte de APP- fue presentada como una alternativa por el propio Acuña. Sin embargo, la filtración de un audio, en el que se le escucha llamando a la bancada de Acción Popular una “banda delincuencial”, casi la ha sacado de carrera.

Quiénes son los voceados

Gladys Echaíz nació en Lambayeque. Estudió Derecho en la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo e hizo una maestría en Derecho Constitucional en la Pontificia Universidad Católica del Perú.

Empezó su carrera fiscal como interina en la Corte Superior de Justicia de Lambayeque, donde fue defensora de oficio y juez suplente de menores.

En 1982 llegó a ser nombrada fiscal provincial en lo civil del Distrito Judicial de Lambayeque, cargo que desempeñó hasta marzo de 1986. Posteriormente la designaron fiscal provincial penal, donde permaneció hasta 1990 en que la asignaron como fiscal adjunta suprema titular en el régimen de Alberto Fujimori.

Dilema. Gladys Echaíz es cortejada por bancadas de derecha. Cuando le han preguntado si podría dejar APP, su respuesta ha sido: “Solo el tiempo lo dirá”. Foto: Congreso

Cuando se dio fin al gobierno de Fujimori y se recuperaron las entidades judiciales, Gladyz Echaíz fue fiscal suprema del desaparecido Consejo Nacional de la Magistratura hasta el año 2014, tras su renuncia al Ministerio Público al estar en desacuerdo con su elección como representante en el Jurado Nacional de Elecciones. También fue fiscal de la Nación en el periodo 2008-2011.

En el Congreso la eligieron presidenta de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, y vicepresidenta de la Comisión de Constitución y Reglamento.

El otro congresista de APP con aspiraciones es el cusqueño Eduardo Salhuana. Estudió Derecho en la Universidad San Antonio Abad de esa región. En Madre de Dios fue juez mixto, vocal de la Sala Mixta y Descentralizada, decano del Colegio de Abogados y asesor legal de gremios como la Federación Minera de Madre de Dios.

Llegó a ser diputado por Izquierda Unida (1990-1992), congresista por Renacimiento Andino (2001-2005) y ministro de Justicia en el gobierno de Alejandro Toledo.

En tanto, Héctor Acuña, chotano, es ingeniero por la Universidad Nacional de Cajamarca. El también empresario inició su vida política en 2021 al ser elegido congresista por APP. Actualmente preside la Comisión de Presupuesto.

El costo de ocupar el espacio

Enfoque: por Paula Távara, analista

Dada la forma en que la señora Alva deterioró la relación entre Ejecutivo y Legislativo, salvo personajes que no están voceados, casi cualquier otro actor no sé si va a cambiar la relación porque sigue siendo un conjunto de fuerzas de oposición, pero podría permitir una relación de mayor respeto en el intercambio.

Es un contexto en el que los nombres que oímos y las negociaciones alrededor de cualquiera de ellos tres están marcadas por la posibilidad, dado el proceso que se le sigue a la señora Boluarte, que cualquiera de ellos pueda llegar a ser presidente de la república. Más allá de las personalidades que vemos, lo que hay detrás también pueden ser acuerdos e intercambio de intereses. No solo importa el rostro que ocupe el espacio sino a qué costo ocupa el espacio. Eso es importante.