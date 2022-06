Alianza para el Progreso definirá la próxima semana su candidato a la Mesa Directiva

El congresista Eduardo Salhuana anunció que la bancada de Alianza para el Progreso (APP) definirá en la próxima semana el candidato para la presidencia de la Mesa Directiva 2022-2023. El vocero del mencionado grupo parlamentario—en declaraciones para La República— destacó que en la nómina se encuentran legisladores como Héctor Acuña, Gladys Echaiz, Roberto Chiabra y Lady Camones, sin descartar, además, su aspiración en el cargo.

“No he escuchado al ingeniero César Acuña que me nombre, tal vez sea una posibilidad, pero hay varios congresistas como Echaíz, Chiabra, Camones y Acuña que tienen las condiciones para estar en el cargo (Mesa Directiva). Eso aún no se define, pero lo más probable es que la próxima tengamos una reunión para saber quién es el probable candidato en consenso con la dirigencia del partido ”, dijo el congresista a este medio.

Salhuana mencionó que se “respeta” la posición de algunos congresistas de las bancadas de Fuerza Popular, Renovación Popular y Avanza País, quienes tienen preferencia por Echaíz como titular del Parlamento; sin embargo, remarcó que todo dependerá de un consenso con el partido que lidera César Acuña.

“Se respeta y se entiende la opinión de algunas bancadas por la colega Gladys Echaíz, pero creo que es prematuro respaldar esa posición porque reitero que aún no hay una posición definida en APP, ya que nos debemos reunir primero y tomar una decisión conjunta. La persona elegida tendrá el respaldo de la dirigencia”, apuntó.

Falta de acuerdos

El vocero apepista alegó que disidencia de las agrupaciones políticas en la presidencia de la Mesa Directiva responde a que —ante una eventual crisis política— la titular del Congreso puede tomar las riendas del Gobierno, en caso el Legislativo logre la vacancia de Pedro Castillo y la salida de la vicepresidenta y ministra de Desarrollo e Inclusión Social, Dina Boluarte.

“Ese tema se está escuchando (crisis política) y que pase lo mismo como el anterior Congreso, pero de APP somos responsables y no vemos un panorama así, sino de trabajar por el bienestar de la población. Cuando se hizo el acuerdo, eran nueve bancadas, ahora son doce agrupaciones, lo que genera falta de acuerdos”, expresó.

Otro de los puntos se debe a que con la filtración del audio de Lady Camones calificando de “banda delincuencial” a Acción Popular, las agrupaciones no respaldan a la primera vicepresidenta y tampoco a Salhuana, por lo que optaron por recomendar a Gladys Echaíz, quien se encuentra en condición de invitada en el partido de APP.