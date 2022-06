Edwin Martínez sobre comentarios de Lady Camones: No pertenezco a ninguna banda delincuencial

El acciopopulista Edwin Martínez manifestó no haberse sentido ofendido por los comentarios de la congresista Lady Camones (Alianza Para el Progreso), ya que es consciente de que la agrupación política a la que pertenece no es una “banda delincuencial”.

“ Yo no pertenezco a ninguna banda delincuencial, pertenezco al partido más honorable que hay en el Perú . Me siento dichoso de ser acciopopulista, sigo el legado de (Fernando) Belaunde, por lo tanto, cualquier comentario no me afecta en lo más mínimo”, dijo ante Canal N.

Asimismo, calificó como un “desliz” las expresiones emitidas por la también primera vicepresidenta del Congreso, ya que se dio en un momento determinado dentro de su partido.

“Yo creo que ha sido un desliz de la congresista, perdonable por el momento de la euforia en el cual estaban aparentemente en esa conversación. Cuando uno tiene la conciencia limpia, no le debe incomodar dichos de otras personas ”, añadió.

En ese sentido, criticó que aparentemente haya sido alguien de Alianza Para el Progreso haya filtrado el mencionado audio, ya que considera es cuestionable la presencia de un “topo” que ventile los hechos que suceden dentro de la agrupación.

“Lo inferible es que en su propia bancada haya sido grabada. Yo tampoco tolero la deslealtad (...) Es más peligroso el topo, porque el que traiciona, traiciona a su propia familia incluso ”, manifestó.

Martínez Talavera se refirió además sobre los cuestionamientos contra diversos miembros de la bancada de la lampa, como el audio filtrado de María del Carmen Alva o las investigaciones que se siguen contra el grupo denominado como Los Niños. Así, expresó que por el partido no debería ser juzgado por el error de algunos.

“Podemos haber muchos dentro de Acción Popular que no actuamos tal vez de manera idónea, que hayamos cometido mil y un errores, pero eso no debe manchar a un partido político”, aseveró.