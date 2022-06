Susel Paredes sobre Dimitri Senmache: Probablemente se votará por la censura en el próximo pleno

La parlamentaria no agrupada Susel Paredes, del Partido Morado, consideró que el pleno del Congreso votará a favor de la censura contra el ministro del Interior, Dimitri Senmache, quien es cuestionado por la fuga del exministro de Transportes y Comunicaciones, Juan Silva.

Al respecto, Paredes Piqué mencionó que, si bien no duda de la eficiencia de la Policía Nacional, no es admisible que hasta el momento no se haya ubicado al exfuncionario que está desaparecido desde el pasado 7 de junio. Por tal motivo, indicó que evaluará apoyar la moción de censura presentada en contra del ministro del Interior.

“E s inadmisible que no se le encuentre a Juan Silva . Especialmente, ese caso me atormenta porque cuando nadie me hacía caso yo estaba detrás de Silva. Entonces, nuestra Policía es eficiente, es profesional. (...). [Pero] no es posible que no lo encuentren. Hay 50.000 soles para que lo encuentren. Entonces, yo quiero explicaciones”, dijo la congresista a las afueras del Parlamento.

“El ministro ha señalado que está desplegando todas las fuerzas policiales, pero no lo encuentran. Entonces, estoy muy preocupada por eso. Estaré tomando una decisión la próxima semana. Probablemente en el próximo pleno se votará por la censura ”, agregó.

Dimitri Senmache: presentan moción de censura contra el ministro del Interior

La bancada de Fuerza Popular presentó a mesa de partes del Congreso de la República una moción de censura contra el ministro del Interior, Dimitri Senmache, tras ser rubricada por 35 parlamentarios.

De acuerdo con el documento, el titular del Ministerio del Interior es acusado de ser el responsable político de la fuga del exministro de Transportes y Comunicaciones Juan Silva, de quién no se sabe su paradero desde el 7 de junio. También lo increpan por su “inacción y desidia” para capturar al exfuncionario y a los prófugos Bruno Pacheco y Fray Vásquez, este último es sobrino del presidente Pedro Castillo.