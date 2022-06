Congreso: la disputa que se agudiza por una Mesa Directiva acorde a los intereses de la oposición

La elección de la nueva Mesa Directiva del Congreso (MDC) ha provocado una disputa por el poder sin precedentes entre las bancadas y al interior de ellas. Una fuente cercana a la actual presidenta del Legislativo, María del Carmen Alva, explica que este conflicto responde a este escenario: quien asuma las riendas de esta institución posiblemente luego sea el mandatario de transición, de concretarse la inhabilitación de la vicepresidenta Dina Boluarte y la vacancia de Pedro Castillo.

A eso se suma que el nuevo titular del Congreso deberá velar por las leyes pendientes de aprobarse. Uno que vaya en coro con las demandas del fujimorismo y sus aliados de oposición tendrá que priorizar el retorno a la bicameralidad, la reelección congresal, habilitar que se denuncie constitucionalmente a los representantes de los organismos electorales y convocar solo a elecciones generales cuando se consume la vacancia.

El factor Echaíz

Para ello, las bancadas de derecha radical y fujimorista iniciaron una campaña a favor de la congresista de Alianza Para el Progreso (APP), Gladys Echaíz. El martes 20, los legisladores naranjas César Revilla, Tania Ramírez y Patricia Juárez propusieron a Echaíz. “Sería una excelente presidenta del Congreso”, dijo Juárez a RPP. Ayer, abordada por la prensa, Echaíz le devolvió el halago, anunciando que apoyaría una postulación de Juárez a la Mesa Directiva. “Si su partido o bancada la propone, créanme que yo le daría mi voto”, expresó.

Abordada sobre la posibilidad de que ella presida el Parlamento, Echaíz respondió que “será lo que Dios diga”.

El acercamiento entre Echaíz y el fujimorismo se hizo evidente desde el 2 de junio, cuando el Pleno discutió el informe que recomendaba inhabilitar al exfiscal Pedro Chávarry y Echaíz se opuso. Sus argumentos fueron aplaudidos por los congresistas de FP Hernando Guerra y Alejandro Aguinaga. Guerra dice que aún no hay una postura oficial en la bancada y que respetarán el acuerdo de que APP lidere el Parlamento.

La postulación de Echaíz, sin embargo, no cuenta con el aval de la dirigencia apepista. No solo porque no es militante, sino porque no comulga con las órdenes de César Acuña y los acuerdos del partido. “La doctora Echaíz hace mucho tiempo no asiste a reuniones de bancada y menos partidarias”, contó una fuente apepista.

De modo que su posible candidatura no está en la baraja apepista. Para participar necesita una bancada que la sostenga. Una fuente de la MDC desliza que la también presidenta de la Comisión de Justicia puede renunciar a APP y sumarse a las filas de Renovación Popular. Este diario buscó su versión, pero desde su despacho respondieron que no se pronunciará.

El vocero alterno de Renovación Popular, José Cueto, se mostró a favor de apoyarla. El último domingo en RPP, además, desconoció el acuerdo para que APP presida el Congreso en la segunda legislatura. En la facción de Acción Popular, de María del Carmen Alva, no descartan a Echaíz tampoco. Ayer, en Canal N, el excongresista Víctor Andrés García Belaunde, cercano a Alva, también destacó a la exfiscal.

El plan. Vacar a Castillo luego de inhabilitar a Boluarte.

Los audios y la disputa en APP

Pero en APP sus cartas principales son Lady Camones y su vocero Eduardo Salhuana. El problema para Camones es el audio revelado el martes último. En esa grabación, la congresista denuncia que su colega acciopopulista Darwin Espinoza lidera una banda criminal en AP con “Los Niños”. Eso encendió la pradera. El partido de la lampa le exigió disculpas. El partido apepista y Camones tuvieron que hacerlo en dos comunicados.

En la reunión donde Camones tuvo esas expresiones estuvieron César Acuña, Richard Acuña, Luis Iberico, Francis Allison y Eduardo Salhuana. Este último es el competidor directo de Camones. En Panamericana TV dejaron entrever que él es sospechoso. Este diario llamó a Salhuana para recoger su versión, pero no contestó al cierre de esta nota. Hasta ahora, las aspiraciones de Camones y Salhuana no han encontrado el eco suficiente con las demás fuerzas políticas.

César Acuña, por su parte, se limitó a exigir que se respete el acuerdo del 2021. “Este año el presidente del Congreso debe ser de APP”, exigió, en declaraciones a la prensa trujillana.

División acciopopulista

No solo la interna apepista afronta pugnas. El último lunes, Perú 21 informó que los acciopopulistas Wilson Soto, Karol Paredes y José Arriola eran las cartas de AP para la MDC. Este diario conversó con Arriola, quien negó que esté postulando. Arriola, sin embargo, dio el visto bueno para que participen Soto o Luis Aragón. También reconoció que su bancada ha sido invitada por todos los bloques, el fujimorismo, sus aliados y los apepistas. Con estos últimos, no obstante, la relación se enfrió con los audios de Camones. Además, sucede que Salhuana buscó acercarse con las bancadas de izquierda. En AP esto no fue bien recibido. “Para nosotros es difícil hacer una mesa con Perú Libre”, aclaró Arriola.

Otra fuente de AP, del bloque de Alva, asegura que el congresista Darwin Espinoza, sindicado por Camones, quiere integrar la nueva MDC. “Yo no tengo interés en este momento”, respondió Espinoza. Para el congresista, las cartas acciopopulistas son sus colegas Juan Mori o Silvia Monteza, presidenta de la Comisión de Economía.

Esto refleja la división. “Dentro de la bancada hay dos grupos: los cuatro (Soto, Paredes, Arriola y Alva) y los once demás”, afirmó otra fuente de AP.

Se acomodan

El 6 de junio, el congresista de Avanza País Alejandro Cavero propuso a su vocero José Williams Zapata como candidato a la MDC. Una fuente de esta bancada asegura que el portavoz se acercó a la bancada Perú Bicentenario, a través de su colega José María Balcázar.

La composición de las izquierdas también responde a su afán de tener presencia en la Mesa. Perú Libre se fraccionó y de eso nacieron tres agrupaciones: Perú Democrático, Perú Bicentenario y Bloque Magisterial. Estas tres apuntan también a tener sus candidatos. Ayer, la facción de los maestros, perdió un congresista: Óscar Zea, quien se sumó a las filas de Podemos Perú. Con la incorporación de Zea, el partido de José Luna formalmente tendrá una bancada y podrá participar en las negociaciones por la nueva MDC y solicitar la presidencia de alguna comisión ordinaria.

Cada voto cuenta. El nuevo presidente del Congreso necesita de la mayoría simple de votos de los congresistas presentes en el hemiciclo. Es decir, de 66. Conseguirlos dependerá de una serie de negociaciones que recién comienzan entre las bancadas, pero que vienen acompañadas de trifulcas entre sus competidores. Es una pelea por el poder.

Reacciones

José Cueto, Renovación Popular

“Para mí la persona ideal para presidir la Mesa Directiva del Congreso es Gladys Echaíz. Es lo que yo creo. Todos acá coincidimos que ella es (la indicada)”.

José Arriola, Acción Popular

“He visto que la congresista Gladys Echaíz, que no es del partido, aparentemente estaría renunciando a esa invitación (en APP) para poder postular”.

César Acuña, APP

“Esperemos que se respete el acuerdo del año pasado. Según el acuerdo de las bancadas, este año, el presidente del Congreso debe ser de Alianza Para el Progreso”.

El dato

La legislatura termina el 8 de julio. La nueva Mesa Directiva puede elegirse antes de esa fecha o puede convocarse a un pleno extraordinario para definir quién será el presidente del Congreso para el periodo 2022-2023.

Congreso. Hay muchos intereses en juego en la elección de la nueva Mesa Directiva.

Nueva mesa directiva debe ser de consenso

Enfoque por: José Elice Navarro, ex oficial mayor del Congreso

La nueva directiva del Congreso debe ser una mesa de consenso y con características muy especiales, principalmente porque, en las circunstancias actuales, quien la presida podría, eventualmente, asumir el cargo de presidente o presidenta de la República, según las disposiciones constitucionales sobre sucesión presidencial. Caso en el cual quien asuma la primera vicepresidencia asumiría la presidencia del Congreso durante una eventual transición.

En la hipótesis de que el presidente deje el cargo, habría que definir cuatro puntos: 1. La situación de la vicepresidenta. 2. Si quien asume la vicepresidencia convocaría a elecciones generales o solo presidenciales. 3. Las reformas puntuales y urgentes para mejorar la calidad de la representación. 4. Un programa puntual y de consenso para los próximos cuatro años.

No podemos saber si se tendrá una mesa de consenso. Pero es conveniente que así sea. El Congreso debe estar a la altura de las circunstancias. Las y los congresistas deberían dejar de lado los intereses partidarios y personales para lograr salir de la crisis de gobernabilidad.

Teniendo en cuenta las pugnas actuales, no hay que esperar mucho. Nos atenemos a lo que ha mostrado el Congreso en este primer periodo anual de sesiones que culmina; sin embargo, hay que reiterar la demanda para que actúe con responsabilidad y en beneficio del país. La salida de la crisis está en sus manos. Sería importante no solo llegar a un consenso en la composición de la mesa directiva, sino en un programa ordenado, transparente, realista, constitucional para salir de la crisis de gobernabilidad que nos afecta.