RMP: “¿Les parece que lo que estaban haciendo esas personas era robar el inmueble San Marcos?”

Este sábado 21 de enero, la Universidad Nacional Mayor de San Marcos fue intervenida por la Policía. En este sentido, Rosa María Palacios rememoró todo lo ocurrido y opinó al respecto.

En primer lugar, se refirió a las bases que tuvo la Policía para realizar la intervención a la institución.

“La Policía detuvo a 192 personas, invaden la residencia, tiran a las personas al piso, las enmarrocan y no permiten la entrada de abogados ni de periodistas, y a la Fiscalía se le informa ex post, no se coordina previamente con ella, alegando que flagrancia de delito de usurpación, que es el robo de un inmueble. ¿Les parece que lo que estaban haciendo esas personas era robar el inmueble San Marcos para apropiárselo?”, manifestó.

Además, comentó que la Policía agregó el delito de terrorismo y que sustentaron esto con la presencia de una banderola que decía: “No matarás ni con hambre ni con balas”.

“Según la Policía, esto es un lema terrorista, pero resulta que ese es un lema de la resistencia de la sociedad de las comunidades contra Sendero Luminoso, pero tampoco se han enterado”, arremetió.