Tratan de amedrentar a la UNI y a su rector, Alfonso López Chau

El 17 de enero, un grupo de estudiantes de la Universidad Nacional de San Marcos realizó una toma simbólica de una de las puertas para recibir a una delegación de manifestantes de provincia que debían llegar al día siguiente. Las consecuencias de esta situación no se hicieron esperar. El miércoles, Jeri Ramón, rectora de dicha casa de estudios, pidió a la PNP que intervenga en el campus, a fin de desalojar a los ciudadanos de regiones que llegaron en la madrugada del miércoles.

Ese mismo día, el Consejo Universitario de la UNI, con Alfonso López Chau como rector a la cabeza, resolvió por unanimidad admitir el ingreso de las delegaciones de protestantes a la universidad.

Estas dos acciones, diametralmente opuestas, generaron respuestas distintas en el Ejecutivo. En el caso de la primera se mostró una clara desatención del Gobierno de Dina Boluarte por la preservación de los derechos humanos, en una intrusión que involucró ingreso irregular de la PNP, sin que se disponga de abogados que defiendan a los detenidos ni la presencia de la Fiscalía de la Nación. En el segundo caso, la violencia se tornó más institucional.

En la entrevista realizada a Alfonso López Chau el último viernes, el rector de la UNI señaló que su decisión había sido completamente objetiva.

“Hemos sacado la cabeza e inmediatamente nos caen la Contraloría y Procuraduría. En ninguna parte del mundo se ha visto esto. He estudiado en la UNAM (Universidad Nacional Autónoma de México) y a cada instante la ciudad universitaria era visitada”, precisó el rector en dicha oportunidad, quien incluso se atrevió a precisar que si hubiesen venido delegaciones de estudiantes que apoyaban consignas como “la Marcha por la Paz o Con Mis Hijos No Te Metas, los recibiríamos de igual forma; y, seguramente, ahí no nos caería la Contraloría”.

Lamentablemente, estos amedrentamientos, sucedidos el jueves 19 de enero, serían el menor de los gestos de descontento realizados por el Gobierno, pues el último sábado 22, mientras la PNP se encontraba enfocada en retirar a los protestantes de San Marcos, un total de 19 vehículos portatropas, pertenecientes al Ejército del Perú y todos llenos de efectivos del orden, se estacionaron en el frontis de la Universidad Nacional de Ingeniería, en plena avenida Túpac Amaru.

Pedido de explicación

Según lo conversado con el rector López Chau, no existió consulta alguna sobre el estacionamiento de dichos vehículos de las Fuerzas Armadas.

En cambio, la autoridad universitaria nos hizo llegar en exclusiva el pedido que se emitió a un viceministro.

“Señor viceministro, la Universidad Nacional de Ingeniería está siendo rodeada y vigilada por tanquetas. En momentos en que estamos realizando esfuerzos para una mesa de diálogo, las tanquetas desplegadas constituyen una provocación que atenta contra nuestros esfuerzos de diálogo para el día de mañana, domingo. Le agradeceré que ordene el retiro inmediato amenazante de esas tanquetas”, se lee en dicho pedido.

Luego de haberse hecho esta solicitud, el rector de la UNI precisó que los vehículos fueron retirados inmediatamente.

Asimismo, este medio buscó una nueva entrevista con la autoridad de la casa de estudios superiores; sin embargo, López Chau consideró que era un tema “que ya no vale la pena”.

Mientras, aún se buscan posibles actores para el establecimiento de un diálogo que precisamente se inicia con actos de solidaridad, objetividad y buena fe como los realizados por el rector de la UNI, quien, desde un inicio, no ha dudado en mostrar su disposición para que las conversaciones de conciliación se den en la misma Universidad Nacional de Ingeniería.

“Sería un honor para la UNI abrir sus puertas para tener un diálogo en la universidad, lo hemos hecho siempre”, precisó el rector para La República.

Acciones de intimidación del Gobierno

El 19 de enero, un oficio de la Contraloría pidió a López Chau lo siguiente: “Agradeceré informe a este Órgano de Control Institucional las acciones dispuestas por su despacho en cautela del buen uso de los bienes de la universidad”.

Amedrentamiento. Rector de la UNI negó que las FFAA le hayan pedido permiso para ingresar. Foto: difusión