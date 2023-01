Ministro Vicente Romero asegura que se enteró de intervención policial en San Marcos por televisión

El ministro del Interior, Vicente Romero, intentó deslindar su responsabilidad de la intervención policial —llevada a cabo el último sábado 21— en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM). El funcionario aseguró que se enteró de la destrucción de la puerta 3 por la irrupción del vehículo multipropósito TE-10415 de la Policía Nacional del Perú y del ingreso al campus de 300 integrantes de las fuerzas del orden por televisión. Descartó que dicho operativo haya sido ordenado desde el Ejecutivo.

“No hubo la decisión política porque esa fue una decisión netamente de la Policía que ha tenido. Yo me he enterado cuando he estado viendo la intervención por televisión. Por delito de flagrancia lo han realizado”, declaró a Exitosa.