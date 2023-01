Hildebrandt tras intervención de San Marcos: “La hipócrita rectora ahora quiere lavarse las manos”

El periodista César Hildebrandt cuestionó a la rectora de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM), Jeri Ramón, tras la violenta e ilegal intervención de la Policía Nacional del Perú en la Decana de América, con el fin de desalojar a estudiantes y manifestantes de regiones que protestaban contra el Gobierno de la presidenta Dina Boluarte.

“La derecha peruana celebró mucho cuando la Policía tumbó una puerta y entró a San Marcos, a detener a, hombre, ‘flagrantes terroristas’, ‘inminentes bombarderos’, ‘dinamiteros’. Sí, claro. 193 detenidos, ha quedado uno retenido. Y porque tiene una requisitoria por delito común”, manifestó Hildebrandt en su podcast semanal.

“Y la hipócrita rectora, que se suma a la hipócrita presidenta, ahora quiere lavarse las manos y dice: ‘No, no, yo no consentí, no autoricé, yo no dije que se metieran’. Claro que dijo que se metieran, exigió que se metieran, demandó que se metieran, hizo la denuncia ante la Fiscalía. ‘Están en mi casa, son gente sospechosa, están robando’. Y ya está”, agregó.

El hombre de prensa se enfocó en los nulos resultados de la PNP y la Fiscalía de la Nación tras la violenta intervención que acabó con la reja y parte del muro de la puerta 3 de la UNMSM, así como los abusos y tratos humillantes por parte de los efectivos.

“‘San Marcos libre’, tituló un diario. ¿Qué dirá ahora? ¿'De 193 detenidos, un retenido por requisitoria por delito común’? Entraron sin fiscales”, añadió.

Ministro del Interior responderá por intervención en UNMSM

Al enterarse de las mociones de invitación por parte de dos congresistas para que explique la intervención en la UNMSM, el ministro del Interior, Vicente Romero, afirmó que está “dispuesto” a ir al Palacio Legislativo para dar cuenta de la diligencia del sábado 21 de enero.

“Encantando (de ir al Congreso). Formalmente, no he sido notificado, pero estoy dispuesto a ir para poder aclarar esto. Iré con todo gusto. Es mi responsabilidad política y tengo que asistir. Cuantas veces me citen tengo que ir porque es un espacio donde tengo que hacer conocer todos los pormenores a los grupos políticos”, declaró.