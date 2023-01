César Azabache: Palabras como terrorista son una especie de simbolización, producida por la rabia

René Gastelumendi conversó con el exprocurador César Azabache para analizar el “terruqueo” a los manifestantes, en el marco del incremento de las manifestaciones y las intervenciones violentas de la Policía.

“En el lenguaje legal, los ‘ismos’ no funcionan, porque el lenguaje legal no se usa para calificar personas, sino para reconocer eventos que merecen castigo (...) Palabras como asesino, corrupto, terrorista, no provienen del lenguaje de lo legal; son una especie de simbolización, producida por la rabia que usa lo legal como protección”, manifestó.

“La voz ‘terrorismo’ se utilizó para definir campañas sistemáticas de violencia abiertas producidas por organizaciones estructuradas con propósitos definidos de ataque al Estado”, agregó.

Asimismo, Gastelumendi comentó que lo que se señalan son “acciones terroristas”. Sobre esto, dijo lo siguiente: “Cuando entra una organización terrorista, la muerte se convierte en un asesinato terrorista, pero eso no significa que toda imposición de muerte sea terrorista. Tampoco las espantosas muertes que ha provocado la reacción del Estado ante estas movilizaciones, son actos de terrorismo por el hecho de que haya muertes”.