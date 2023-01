Isabel Cortez denuncia que Policía no deja a abogados entrar a San Marcos para ayudar a detenidos

Prohibición. La congresista Isabel Cortez, de Cambio Democrático (ex Juntos por el Perú) denunció por sus redes sociales que sus asesores son impedidos de entrar a las instalaciones de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) a fin de dar asistencia legal a los manifestantes que fueron desalojados y detenidos por efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP), quienes ingresaron a la institución haciendo uso de un tanque, así como bombas lacrimógenas.

Por medio de su cuenta de Twitter, la legisladora conocida como “Chabelita” difundió un video en el cual se observa a uno de sus abogados conversando con miembros de la Policía para que puedan asesorar a los detenidos y defender “sus derechos” luego de que fueran desalojados a la fuerza.

“ Mis asesores se identifican y la Policía no los deja pasar ni conversar con el alto mando encargado . Esto es arbitrario”, denunció la parlamentaria, quien minutos después acudió al lugar junto con su colega de bancada, Sigrid Bazán.

En efecto, Isabel Cortez quiso llegar también a donde se encontraban los protestantes detenidos dentro de la UNMSM; sin embargo, un contingente policial le impidió el ingreso . Tampoco dejaron pasar a otros legisladores como Jaime Quito y Wilson Soto, ambos de Perú Libre.

“ Policía no deja ingresar a asesores de mi despacho para verificar que no se vulneren los derechos de los estudiantes y ciudadanos dentro de la universidad San Marcos ni que haya detenciones arbitrarias. Estoy personalmente en camino, esta operación no puede estar sin fiscalizar”, escribió la legisladora.

Policía tumbó puerta para intervenir a manifestantes en San Marcos

Más temprano, efectivos de la Policía tumbaron las puertas y estructura de la UNMSM con el fin de detener a los manifestantes que se habían alojado en el recinto universitario para marchar en las calles de la capital.