Durand: “Boluarte siempre tuvo tendencia al individualismo, ahora la desconozco completamente”

Tras integrar el mismo gabinete durante el gobierno del expresidente Pedro Castillo, la exministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Anahí Durand, afirma que ya no reconoce a la mandataria Dina Boluarte, quien se desempeñaba como titular de Desarrollo e Inclusión Social hasta semanas antes del intento de Golpe de Estado por parte de Castillo Terrones. También sostiene que la jefa de Estado se alió con los sectores que perdieron las Elecciones Generales 2022, que, considera, “están cobrándole el hecho de que esté ahí”, en Palacio de Gobierno.

-Usted compartió gabinete con la presidenta Dina Boluarte durante el gobierno de Pedro Castillo, ¿ve a otra Dina Boluarte ahora en el Gobierno?

Mira, yo creo que, si bien (Boluarte) siempre tuvo cierto personalismo, cierta tendencia al individualismo, rodearse de gente que la halagaba demasiado, ahora la desconozco completamente. Sí recuerdo en algún momento a una profesional provinciana que quería ser parte de un equipo. De eso ya no queda nada. Yo la conocí en la segunda vuelta, en el marco de la campaña. Es alguien que ya no reconozco.

- ¿Se ha rodeado de gente que no necesariamente representa la plancha presidencial de Perú Libre?

A estas alturas ella está gobernando con quienes perdieron las elecciones y con quienes nos hicieron una campaña despiadada. Los tres ministros fujimoristas que tiene en el gabinete, el apoyo de la derecha. Se ha hipotecado a la derecha y están cobrándole el hecho de que esté ahí. Estamos en esta situación por ese pisoteo a la democracia que ella hizo: llega con un plan, una plancha, determinadas ideas y termina gobernando con quienes perdieron las elecciones e hicieron una campaña sistemática permanente para boicotear a ese gobierno que ganó. Eso es responsabilidad suya y de nadie más.

PUEDES VER: Organismos de DDHH informaron a la ONU que detenidos en protestas no tienen acceso inmediato a abogados

-Siendo usted egresada y docente de la UNMSM, ¿cómo califica la intervención policial?

Me ha venido a la mente lo que pasó en los 90. Yo fui estudiante de la universidad entre el 95 y el 2000, y la universidad tenía tanques militares ahí. Lo que hacía una dictadura. Fujimori tuvo la universidad tomada por los militares. Hoy día, lamentablemente, esto nos recuerda esos años de una manera muy brutal. Los estudiantes y las delegaciones que habían llegado de provincias estaban pacíficamente ocupando las instalaciones. Están ahorita de vacaciones (en la UNMSM). Como docentes de la Facultad de Ciencias Sociales y de la Escuela de Sociología sacamos un pronunciamiento respaldando para que se dé un tiempo prudencial. No se trata de que se vayan a quedar ahí a vivir. Una semana de plazo en lo que ejercen su derecho a la legítima protesta.

Hay un abuso a todas luces de la rectora, tendrá que responder ante el Consejo Universitario, la comunidad sanmarquina y la sociedad. ¿Por qué ha hecho esto? ¿Qué pretende con esta demostración irracional y brutal de la fuerza? Y lo mismo con la presidenta Dina Boluarte, de la que ya uno no espera nada y aun así muestra un lado todavía más represivo. Es muy doloroso e indignante ver las imágenes con los tanques y estudiantes y campesinos reducidos como si fueran vulgares delincuentes.

-Según un comunicado del rectorado, la PNP actuó de oficio para desalojar a los manifestantes

La posición de la rectora desde el primer minuto fue invocar a la Policía y hacer uso de la fuerza. Fue justamente el Consejo Universitario, los decanos y los estudiantes los que la convencieron para que haya diálogo, por lo que se ampliaba el plazo de un día y medio para que se puedan reubicar a algunas delegaciones. Y eso se hizo. Varias delegaciones fueron a la UNI, a clubes departamentales. Se intentó, porque han llegado delegaciones numerosas, eso no lo pueden ocultar. Han llegado casi 5.000 delegaciones y a San Marcos unas 500 personas de distintos lugares. Yo estuve ahí el jueves. (...) Lamentablemente vemos que antes de que se concrete el pedido ya entraron los tanques de la peor manera y con una brutalidad inusitada.

PUEDES VER: Rectora de San Marcos afirma que no sabía que la PNP ingresaría con tanquetas

- ¿Se tomará alguna medida contra la rectora de San Marcos?

Vamos a coordinar con nuestro decano qué medida se toma. Al menos desde la Facultad de Sociales estamos bien indignados y tratando de coordinar para tratar de tomar una medida, porque el mensaje que estamos dando en un momento de tanta convulsión y polarización es de más violencia. Y más violencia en espacios donde debería primar el conocimiento, diálogo e intercambio. Es un tema muy peligroso y no podemos dejarlo pasar así nomás.

- Al parecer se escudarían en el artículo 13 de la Ley universitaria, que avala la intervención en estados de emergencia

Marco legal van a encontrar. El tema ahí es la decisión política de la presidenta, el presidente del Consejo de Ministros y la rectora de primar este uso de la fuerza sobre el diálogo. El marco legal puede existir y seguro la Policía cumple órdenes, por eso vamos más de la Policía, que tiene su cuota de responsabilidad. Vamos a quiénes están ordenando estas medidas. Se está configurando un panorama cada vez más dictatorial y violento que lo único que hace es exacerbar más las diferencias entre peruanos.

- También se han denunciado supuestas detenciones arbitrarias, amedrentamiento contra residentes, no han permitido el ingreso de abogados y de congresistas, falta de la Fiscalía en el proceso, ¿es un punto de quiebre la intervención a un centro de estudios?

Se está demostrando un total punto de quiebre autoritario y dictatorial. Hasta hace unas semanas invocaba al diálogo, se decía que hay que dialogar, pero nunca hubo gestos reales. Eso está demostrando que no importa el diálogo. Tengo denuncias y llamadas de mis estudiantes diciendo que les están quitando los celulares, que están ingresando a las viviendas. Las delegaciones no estaban en las viviendas, no tenían por qué ir a las viviendas universitarias. Estaban todos en la parte de la entrada.

Lo mismo con las abogadas que se han acercado, con las congresistas. Dejaron entrar un momento a Ruth Luque, luego forzaron a que se retire. No hay ningún respeto al debido proceso. Han llamado a la Dirincri para decir que aquí hay ‘tráfico de influencias, lavado de activos’. No, los egresados hemos llevado donaciones, la misma población ha venido con sus recursos. Están queriendo construir una narrativa que justifique esta violencia y este autoritarismo que están desplegando.

- Se ha difundido en redes una intervención a un estudiante sanmarquino, llama la atención que un policía le pregunta: “¿Es usted terrorista?”

La verdad es que terminamos banalizando tanto el término terrorista que se justifican este tipo de barbaridades. Y banalizando lo que fue el verdadero terrorismo que vivimos y que no debería repetirse. Lo vemos permanente con el terruqueo y el abuso de este término.

- Hablando del terruqueo, justo esta semana consiguió un fallo a su favor

He visto que la señora querellada me ha dedicado dos programas para criticar el fallo. Cuando la justicia no falla a su favor, ya no les gusta. La verdad me pareció muy inesperado el fallo. Pensé que no iba a ser favorable porque siempre vemos que la justicia no llega. El fallo es muy interesante, creo que debería leerlo todo periodista porque señala qué es tener relación con el terrorismo, qué cosa es el delito de terrorismo y cuál es el límite con la libertad de opinión y de expresión.