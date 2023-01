Roberto Sánchez: “El mensaje de Dina Boluarte es como un balde de gasolina a esta confrontación”

El congresista Roberto Sánchez, de la bancada Cambio Democrático - Juntos por el Perú, calificó el reciente pronunciamiento de la presidenta Dina Boluarte —que dio en compañía de Alberto Otárola, titular de la PCM— como “un balde de gasolina” en el marco de las protestas que piden la renuncia de la jefa de Estado, así como el cierre del Congreso.

“La violencia, la agresión y el insulto solamente le echa más leña al fuego. Ayer, el mensaje de la señora Dina Boluarte y del señor Alberto Otárola es como un balde de gasolina a esta confrontación. Yo no sé si ellos pueden ponerse en lugar del otro para no sentir que uno es el que solamente tiene la supremacía de la verdad, sino más bien entender en una mesa dialógica, en el que el otro no es menos, el hecho de que tenga poder uno o no”, dijo a su salida de la UNMSM.

Referente al paro nacional del 19 de enero, el también exministro de Pedro Castillo señaló que se debe “identificar las acciones individuales de los actos de violencia” para que así se “castigue como corresponde, pero no es diciendo que todos son terroristas”.

En otro momento, el parlamentario Sánchez Palomino lamentó los decesos humanos que se registraron en las movilizaciones a nivel nacional durante las últimas semanas.

“La muerte de un policía es una muerte lamentable e irrecuperable como la de un campesino. De toda esta convulsión, más de 50 muertes están de lado de la gente. Eso también es una preocupación porque habla objetivamente de una desproporción de cómo se está afrontando esta crisis ”, acotó.

¿Qué dijo Dina Boluarte durante el paro nacional?

A mediados de las 9.00 p.m. del último jueves, la mandataria Dina Boluarte se pronunció sobre las diversas protestas que se registraron en distintos puntos del país. En su discurso volvió a señalar que no renunciará a la presidencia.

“La situación está controlada porque sabemos que estos señores no van a cesar en su proceso de quebrar el estado de derecho (...) desmentir las noticias falsas que han estado invadiendo en todas las redes. El gobierno está firme y su gabinete más unido que nunca ”, expresó.

Además, advirtió de que los actos de violencia registrados durante las manifestaciones “no quedarán impunes” y que aquellas personas que participaron en ello serán denunciadas en coordinación con la Fiscalía con la finalidad de que se abran “carpetas fiscales”.