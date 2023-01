RMP a Dina Boluarte: “El Gobierno no abre las carpetas fiscales; si no, estaríamos en dictadura”

La periodista Rosa María Palacios calificó de “error garrafal” que la presidenta de la República, Dina Boluarte Zegarra, diera el anuncio de que se abrirán carpetas fiscales contra aquellas personas que “generaron actos de violencia, destrozos de la propiedad privada y del Estado” durante las protestas que se han registrado a nivel nacional.

“Error garrafal. El Gobierno no abre las carpetas fiscales ni conjuntamente con la Fiscalía . Los fiscales investigan, ellos son los titulares de la acción penal, no el Gobierno porque, si no, estaríamos en una dictadura , estaríamos en una absoluta concentración del poder”, dijo en la nueva edición de “Sin guion”.

En esa línea, Palacios recordó que el Ministerio Público inició la indagación preliminar contra Dina Boluarte; el titular de la PCM, Alberto Otárola; y otros ministros de Estado por la presunta comisión de los delitos de genocidio, homicidio calificado y lesiones graves.

“Ya hay una carpeta fiscal abierta por la fiscal de la Nación por homicidio contra Dina Boluarte. Pero Dina Boluarte, ayer, en el mensaje parece ignorar este hecho u olvidarlo y concentrarse únicamente en los daños a la propiedad realizados por manifestantes”, expresó.

La conductora de “Sin guion” criticó que, durante el pronunciamiento de la jefa de Estado, no se haya comentado sobre el actuar de la PNP, así como de las muertes que se han registrado a nivel nacional.

“ Ni una palabra de la conducta de la Policía Nacional respecto a los fallecidos. El decreto legislativo 1186 establece cuáles son los términos de intercambio de la Policía y, como ayer se han respetado esos términos (...), no hubo muertos”, dijo.

“Pero esos términos no se están respetando en Andahuaylas, Juliaca, Puno, Arequipa y Cusco. Esa es la gran diferencia y, por dicha razón, la población está indignada con Dina Boluarte, pero de los muertos no se habló”, agregó la periodista.