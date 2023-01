¿Qué dijo César Hildebrandt sobre el mensaje de Dina Boluarte luego de la marcha en Lima?

El conocido periodista César Hildebrandt brindó su opinión, en su reciente columna, sobre el mensaje a la nación que dio Dina Boluarte y sus ministros de Estado, luego de la jornada del Paro Nacional, la misma que convocó marchas y bloqueos de carreteras en distintas regiones del país y que pide la renuncia de la mandataria y el cierre del Congreso para que, así, se realice el adelanto de elecciones generales.

¿Qué dijo César Hildebrandt sobre el mensaje de Dina Boluarte?

En el inicio de su columna, el periodista criticó la postura que adoptó la jefa de Estado, pues, desde su punto de vista, “le habla al país y parece que le hablara a alguna República alpina y feliz”.

“La señora cree que ha ganado. (Alberto) Otárola, que la modeló a semejanza de Keiko, la ha convencido de que esta vez Lima no cayó —como con los chilenos, como con los cuatro suyos— y que el Gobierno tiene larga vida”, se lee en su columna publicada en Hildebrandt en sus trece.

“Ganaron las bombas lacrimógenas, las piedras de los manifestantes, la paciencia calculada de la policía. Pero usted requería que ganara un puente, el comienzo de un consenso, la vocación de un reencuentro”, agregó en otro momento.

Asimismo, Hildebrandt agregó que las protestas contra Boluarte continuarán, ya que hay gente “terca como ella” que está “empeñada en sacarla de escena”, aunque la misma mandataria en su mensaje haya adelantado que no está dispuesta a ceder su cargo y que su gabinete está “más unido que nunca”.

Por otro lado, remarcó que el Perú “necesita un Gobierno que no apague incendios con gasóleo”, pues considero que Alberto Otárola, titular de la PCM, actúa como un “pirómano que supone que el fuego purifica y, quizá, que la violencia esclarece”

“No fue un triunfo, señora presidenta. Fue un homenaje a Pirro. Ha elegido usted el camino más áspero. Y parece convencida de que el poder es no ceder y que la arrogancia es buena consejera. Muy pronto se arrepentirá. Cuando eso suceda me encantaría saber dónde se va a esconder el señor que la empuja al abismo. No había visto a nadie construir su próxima soledad con tanta eficiencia. En esa faena suicida es usted todo un personaje”, finalizó