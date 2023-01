RMP: La policía tiene que recordar que no puede disparar contra la población

El último miércoles 18 de enero, los enfrentamientos entre los manifestantes y la policía en Puno dejaron una mujer fallecida y un herido que está grave. Al respecto, Rosa María Palacios se refirió a la respuesta de la ciudadanía luego del lamentable suceso.

“La población decide tomar la justicia en sus manos, después de auxiliar a las víctimas, e incendia de manera brutal y vandálica la comisaría. La secuencia, de acuerdo a la información que tenemos es: población protestando en la plaza de Armas, enfrentamiento con la policía, la policía dispara, la mujer y el herido caen, son rescatados y llevados a atención médica y, ante la muerte, inmediatamente incendian la sede del Poder Judicial”, sostuvo.

“Estos hechos han sido muy violentos, porque se esperaba ayer protestas en todo el país, pero no se esperaba ninguna muerte”, agregó.

Además, comentó que la policía “huyó disparando” de la comisaría y fue retirada por un helicóptero. Sobre el uso de armas, comentó lo siguiente:

“Si la policía no dispara contra la población, no se prende la mecha, no se exacerban los ánimos. Y sí, puede estar muy asustada, pero tiene que recordar su entrenamiento y su manual, tiene que recordar sus normas y que no puede disparar contra la población, porque esa muerte es irreparable”, sentenció.