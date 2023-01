Mirtha Vásquez: “Dina Boluarte es directa responsable por los fallecidos y la situación que se vive”

La expresidenta del Consejo de Ministros, Mirtha Vásquez, señaló a la presidenta de la República, Dina Boluarte, como directa responsable de los más de 50 fallecidos en el marco de las protestas sociales que piden su renuncia inmediata al cargo. Señaló que terminado su Gobierno tendrá que responder por las vidas de civiles perdidas en las diferentes regiones del país. Sostuvo que se deberá investigar la presunta muerte de manifestantes por impacto de bala.

“Hay un luto en el país muy fuerte. Hay una situación de mucho dolor y algo que ayudaría a aliviar el dolor y a sentir que hay una intención de empezar a resarcir esta situación, porque hay que decirlo puntualmente, la presidenta es directa responsable de esta situación, de los muertos que tenemos, de los heridos y de los perseguidos”, declaró a Epicentro TV.

En esta línea, Mirtha Vásquez señaló que el único camino sensato para una salida a la crisis es la renuncia de la jefa de Estado: “Que ella (Dina Boluarte) dé un paso al costado, que renuncie y apuremos las elecciones; creo que este sería un factor que ayudaría a desescalar (la violencia) y que la gente se calme un poco. Eso necesitamos como medida urgente y luego pensar en otras medidas para afrontar los problemas que esta crisis nos está planteando”.

Dina Boluarte: “No renunciaré”

La presidenta de la República, Dina Boluarte, expresó —durante un mensaje a la Nación— que no renunciará al cargo, pese a que minutos antes pidió perdón por los muertos productos de los enfrentamientos entre manifestantes que piden su salida y efectivos de la Policía Nacional (PNP). Señaló que las demandas que expresa la población no están en sus manos, ya que el adelanto de las elecciones generales está en terreno del Congreso.

“No voy a renunciar. Mi compromiso es con el Perú y no con ese grupo minúsculo que está haciendo sangrar a la patria. Así podremos dejar el camino allanado y definido que les permitirá a los ciudadanos elegir a las nuevas autoridades en los próximos comicios de manera libre y democrática. Esos sectores extremistas piden en su plataforma política algunos puntos como el cierre del Congreso, pero no le dicen a ese pueblo que llevan a la marcha con engaños y mentiras que el presidente no puede cerrar el Parlamento si no se cumplen ciertas condiciones que en esta oportunidad no existen”, dijo.