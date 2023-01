Gerónimo López: “Marchas seguirán hasta que Gobierno dé un paso al costado”

La CGTP convocó a un paro nacional, pero a diferencia de otras jornadas, esta vez han llegado miles de ciudadanos del interior para movilizarse en el Centro de Lima exigiendo la renuncia de Dina Boluarte, elecciones el 2023 y justicia para los asesinados en las manifestaciones, entre otros reclamos.

–El paro y movilización de hoy será en Lima, y ¿también en todo el país?

– Claro que sí. El sábado 14 se llevó a cabo la segunda asamblea nacional de delegados de la CGTP con la presencia de representantes de todas las regiones. Después de un amplio debate se acordó que se convoque al paro nacional cívico popular para el 19 de enero (hoy). En este caso, se decidió que Lima sea la principal fuerza de lucha.

–Sus demandas son consideradas inviables por el Ejecutivo y nadie cede.

– La plataforma responde a las demandas de la gran mayoría de la población, que incluyen la renuncia inmediata de la señora Dina Boluarte, convocatoria a nuevas elecciones el 2023 y que se considere el referendo constitucional para que el pueblo se pronuncie si está de acuerdo con la Asamblea Constituyente para elaborar una nueva constitución. Otro punto es la renuncia de la Mesa Directiva del Congreso y que se nombre un Gobierno de transición para que pueda llevar las elecciones. La ONPE, el JNE y especialistas han dicho que sí se pueden dar elecciones este año.

–Entonces, ¿no hay voluntad para solucionar la crisis?

– El Ejecutivo no da muestras de querer dar un paso al costado y más bien pretende quedarse hasta el 2026. Esa es la demanda del pueblo y por eso las regiones vienen a Lima. Tanto la CGTP como las delegaciones que vienen de todo el país condenamos y rechazamos la represión y asesinato de 50 ciudadanos.

–¿Es posible una movilización sin muertos y heridos?

– Hacemos un llamado al defensor del Pueblo y a todo su personal para que acompañen la marcha que se va a iniciar a las 4:00 p.m. desde la Plaza Dos de Mayo, para que sean testigos y verifiquen la represión o cualquier acto que vaya en contra de los derechos humanos.

–¿Cómo se han organizado para evitar la violencia y las infi ltraciones?

– Rechazamos cualquier acto de violencia y atentado contra la propiedad pública y privada. Los dirigentes conocemos perfectamente quiénes son nuestros afiliados. Cualquier desconocido que encontremos dentro de las filas de los sindicatos y que esté generando actos de violencia será inmediatamente capturado y entregado a Policía o Fiscalía.

–¿Es una advertencia a las autoridades?

– Alertamos al Gobierno para que deje su estrategia de estar infiltrando personal a través de los llamados Terna, quienes generan caos y destrucción en las movilizaciones para justificar la represión y el asesinato de ciudadanos y ciudadanas.

–¿Cuánta gente cree que ha llegado a Lima?

– No tengo una cifra exacta, pero han llegado miles de miles del centro, sur y norte.

–Un buen número está en la Universidad San Marcos.

– Lo universitarios dieron muestras de solidaridad para abrir las puertas de San Marcos y alojar a los que vienen de las regiones, aunque la rectora Jerí Ramón quiso desalojarlos, pero ha retrocido y quiere diálogo.

–¿Alguna otra Universidad recibirá a las delegaciones del interior del país?

– Hay que resaltar y felicitar a la UNI, que ha aprobado a través de su asamblea universitaria acoger a los que vienen de provincias. Ellos tienen autonomía y acordaron orgánicamente recibir a las delegaciones que llegan a Lima.

–¿Las medidas de lucha serán solo mañana o seguirán hasta que renuncie la presidenta Boluarte?

– Hoy es el paro de 24 horas, pero las marchas y movilizaciones seguirán en todo el país hasta que el Gobierno dé un paso al costado. La concentración es en la Plaza Dos de Mayo, desde ahí saldremos para movilizarnos en el Centro de Lima. Esperamos que la PNP actúe con prudencia.

–El Ejecutivo hizo un llamado de diálogo a la CGTP para que deponga su medida de lucha, ¿ese pedido fue de forma oficial?

– No hemos recibido ningún documento al respecto y las medidas de lucha no van a parar. No se puede dialogar cuando vemos que no hay voluntad para escuchar las demandas del pueblo. Cuando se asesina no hay paz social.

–Hasta el momento, no hay responsables de las muertes.

– Así es y hacemos un llamado a la Corte Interamericana de Derechos Humanos para que inicie las investigaciones y sancione a los responsables como Dina Boluarte, los ministros y los altos mandos de la PNP.