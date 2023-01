RMP: “La protesta, si Dina Boluarte no renuncia, va a continuar por mucho tiempo”

Rosa María Palacios se pronunció sobre la posible renuncia de la presidenta Dina Boluarte en el marco de la crisis política que afronta el país por el pedido de adelanto de elecciones y cierre del Congreso. La conductora resaltó que si la mandataria no dimite al cargo en este momento, la medida de protesta continuará por mucho tiempo.

“La protesta, si Dina Boluarte no renuncia, va a continuar por mucho tiempo (…) La gente pide cambio de caras. Que se vaya Dina Boluarte, que se vaya este Congreso, pero no pide que se cierre hoy día. La gente no es ignorante como muchos creen. Lo que pide es que se cambie la Mesa Directiva para que se convoque a elecciones sin necesidad de una reforma constitucional”, expuso Rosa María Palacios.

PUEDES VER: Ciudadanos de regiones traen a Lima protesta contra Dina Boluarte

La conductora del programa “Sin guion” dijo que el Congreso está dilatando el adelanto de elecciones con una reforma constituciones porque no hay consenso en el Legislativo, como sucede con Renovación Popular y Perú Libre, partidos que se muestran en contra de la medida.

“El Congreso está dilatando porque no tienen los votos. Renovación Popular ha dicho que va a votar en contra del adelanto de elecciones. Ya lo hizo la mitad de la bancada con Montoya a la cabeza y Perú Libre a la izquierda igual, por eso, se pide que Dina Boluarte renuncie para que se convoque a elecciones inmediatas no con José Williams en el Congreso, sino con otra persona”, resaltó.

En esa crítica, Rosa María Palacios expuso que en el marco de las protestas que se registran en el interior del país “no hay ninguna posibilidad del diálogo”.

“Desde el Gobierno no hay ninguna posibilidad del diálogo. Para dialogar primero, por parte de los manifestantes, tiene que haber un reconocimiento de la legitimidad a Dina Boluarte y a estas alturas no lo hay. En Puno, donde en estos momentos es total, no han querido recibir ninguna delegación del Gobierno. Del otro lado, por parte del Ejecutivo, los manifestantes han sido etiquetados como terroristas, quién va a dialogar con terroristas”, sentenció.