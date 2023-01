Consejo Interreligioso desmiente a Boluarte y niega haber informado chantaje en zonas altoandinas

Refutación. El último 16 de enero la presidenta Dina Boluarte se reunió en Palacio de Gobierno con el Consejo Interreligoso, grupo integrado por diversas comunidades eclesiásticas del Perú, para hablar sobre “la construcción de un país en paz”. A la salida de la conversación, el presidente del organismo, monseñor Salvador Piñeiro, imploró frente a la prensa una oración para construir una nación “donde impere la tolerancia, la comprensión y la solidaridad”. Dos días después, la junta desmintió en sus redes sociales a la primera mandataria por afirmar falsedades.

Resulta que un día después, Boluarte se presentó en una actividad institucional de EsSalud, en Jesús María. Luego de recorrer la infraestructura el Centro Nacional de Telemedicina (Cenate), la jefa de Estado informó sobre sus últimos haceres. Quien acumula medio centenar de fallecidos desde que se portó el fajín blanquirrojo comentó que el Consejo Interreligioso le advirtió sobre una “coacción” en zonas altoandinas.

“Los hermanos y las hermanas que salen a protestar están siendo chantajeados, (les dicen que) ‘si no vas a marchar te vamos a quemar tu casa’ o ‘te vamos a cerrar tu puesto’. No podemos estar llegando al chantaje, esta no es una protesta pacífica”, dijo la exvicepresidenta del vacado Pedro Castillo, en concordancia con los discursos estigmatizadores de su gestión —según voces como la de Avelino Guillén, quien fue su colega.

La respuesta se publicó poco después. Este último 18 de enero el Consejo Interreligioso afirmó no haber enunciado los amenazantes hechos narrados por Boluarte. Más bien, precisó que propusieron “adelantar elecciones, crear puentes para la escucha y promover la justicia”.

El escrito consensuado de la junta fue subido a sus redes sociales oficiales. En ninguna parte del documento se precisan los hipotéticos hechos verbalizados por Boluarte, así que lo dicho desinformó a los oyentes.

Asuntos abordados por la Consejo Interreligioso. Foto: Consejo Interreligioso del Perú - Religiones por la Paz/Facebook