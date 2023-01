Rafael López Aliaga: ¿cuánto es el sueldo al que renunció el alcalde de Lima?

Desiste. Rafael López Aliaga, actual alcalde de Lima, decidió renunciar a su sueldo mensual como funcionario en la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML). Es así que, por medio de una carta dirigida el secretario general de Concejo Metropolitano, Juan Alberto Danós Ordoñez, el también líder de Renovación Popular desistió de percibir la remuneración correspondiente como burgomaestre durante su gestión hasta el 2026 .

“En mi calidad de alcalde de Lima, renuncio a cualquier tipo de estipendio durante la presente gestión 2023-2026 . Resulta preciso acotar que lo antes mencionado responde a que mi compromiso para con la población más necesitada de nuestra ciudad lo que debe reflejarse, necesariamente, en un accionar inmediato y concreto”, se lee en el documento firmada por López Aliaga.

Esta carta del también excandidato presidencial se dio dos días antes de que se cumpliera el 488 aniversario de la ciudad de Lima y como parte de una de las promesas que hizo durante su campaña en las Elecciones Municipales y Regionales 2022.

“He entrado para servir a mi pueblo. Yo no quiero recibir un sueldo, quiero recibir algo simbólico . Solo 10 soles para que no me saquen de la carrera electoral, pero no me interesa la plata. Voy a trabajar para el pueblo y rescatar el concepto de política, que está tan mal vista en nuestro país”, expresó el también excandidato presidencial en septiembre del año pasado en Latina.

Rafael López Aliaga: ¿cuánto es el suelo que dejará de percibir?

Al convertirse en alcalde de Lima, Rafael López Aliaga debía percibir una remuneración mensual de S/ 15.600, de acuerdo a lo establecido en el decreto supremo N.° 413-2019-EF que fue establecido en el Gobierno del expresidente Martín Vizcarra.

Cabe mencionar que dicha cifra es la más alta que percibe un alcalde a comparación de otros, quienes reciben un monto en variación a la población electoral de su distrito o provincia.

Misiva de Rafael López Aliaga a José Danós Ordoñez, secretario general del Concejo. Foto: @MuniLima/Twitter

La resolución fija 11 escalas remunerativas. Por su parte, los gobernadores de los distritos con más población perciben un sueldo superior. En Lima, por ejemplo, el monto varía entre S/ 3.300 y S/ 13.260 al mes.

¿Qué otros ingresos perciben los alcaldes?

Según el decreto supremo, los alcaldes distritales y provinciales perciben únicamente 12 compensaciones económicas, un aguinaldo por Fiestas Patrias y por Navidad.

Dichas gratificaciones se dan por un monto equivalente a la compensación económica y se incluyen en la planilla de pagos correspondiente a julio y diciembre, respectivamente.