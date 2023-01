Miles de aimaras llegan a Lima para que Dina Boluarte los escuche

Entre lágrimas y recomendaciones para que se cuiden, cientos de puneños despidieron a cerca de 7.000 aimaras que partieron hacia Lima para exigir la renuncia de Dina Boluarte. Quienes representarán a Puno en la capital salieron a bordo de buses, camionetas, autos y camiones.

A su paso por varias localidades recibieron todo tipo de apoyo. Les entregaron productos como galletas, agua, pan, frutas, gaseosa, atún, coca, e incluso dinero para que puedan resistir el tiempo que sea necesario hasta que logren su propósito político.

“Estamos agradecidos por todo el cariño que nos acaban de demostrar en cada pueblo. No los vamos a defraudar. No vamos a volver hasta que Dina Boluarte renuncie. Nos ha ninguneado. Nos ha humillado. Ahora va a conocer la fuerza de los aimaras. La fuerza del pueblo que trabaja la tierra”, dijo José Colque Mamani, dirigente de la zona cordillera de Ilave.

En las unidades se embarcaron representantes de centros poblados y comunidades de las provincias de Yunguyo, Juli e Ilave, y el distrito de Acora.

El convoy, compuesto por alrededor de 120 vehiculos, partió desde el distrito de Desaguadero. Posteriormente, la caravana se concentró en Ilave y luego todos se dirigieron hacia la ciudad de Puno. Ahí miles de personas se apostaron en los márgenes de la vía por donde pasó la comitiva para entregarles su apoyo en dinero y toda clase de víveres.

“Me conmueve todo lo que veo. No sé hasta cuándo esta señora no va a renunciar. Cuántas muertes más quiere. Me llena de orgullo cómo nuestros aimaras se van a la capital a luchar por una causa justa. Esta mujer tiene que irse”, aseguró Clotilde Vilda, comerciante del mercado Unión y Dignidad.

Las comunidades aimaras informaron que, mientras sus paisanos se encuentren en Lima, la huelga indefinida con bloqueo de vías continuará. Más temprano, decenas de estudiantes de la Universidad Nacional del Altiplano también dejaron Puno. En la capital se unirán a otras universidades y al bloque aimara.

“Estamos ofendidos por lo que dijo Dina Boluarte. No somos narcotraficantes ni terroristas. Ahora nos van a conocer. Seguiremos en la lucha hasta el final. No se van a burlar de nosotros. Eso no. Imposible”, indicó Manuel Flores, estudiante de Trabajo Social.

En el mercado mayorista Señor de Huanca, en Arequipa, los comerciantes esperaron a la caravana puneña con gran cantidad de verduras, tubérculos, frutas, agua, panes y otros.

“Hasta que se cierre el Congreso, ni un paso atrás. El pueblo ya salió. Sí se puede”, eran las frases que repetían con fuerza los viajeros al momento de recibir las donaciones. Mientras que los comerciantes los despidieron con el grito “El pueblo unido jamás será vencido”.

Andahuaylas en Lima

Luego de superar la revisión de vehículos y la documentación de conductores y pasajeros por parte de la policía, y la detención de cuatro ciudadanos en Humay, la delegación de Andahuaylas ya se encuentra en Lima.

“Los han liberado a la 1:00 de la madrugada y a esa hora recién hemos reiniciado el viaje. Pero nuevamente en Pucusana se llevaron a un chofer y dos personas más porque supuestamente tienen problemas en sus documentos”, contó el dirigente Eugenio Allcca.

Mencionó que hoy día coordinará con organizaciones de Lima y delegaciones de provincias para sumar fuerzas.

Paro y movilización

La Asamblea Nacional de los Pueblos (ANP) aprobó un paro nacional y movilización para el jueves 19 de enero en demanda de la dimisión de Boluarte, elecciones generales el 2023 con referéndum sobre asamblea constituyente y renuncia de la mesa directiva del Congreso.

“Es un acuerdo de la Confederación General de Trabajadores del Perú y la ANP. Ese mismo día habrá una marcha, la concentración será en la plaza Dos de mayo a las 4:00 de la tarde”, informó el secretario general de la CGTP, Gerónimo López.

El dirigente exhortó a no permitir actos de vandalismo que vayan a empañar su lucha.

Cusco. Delegación de la Ciudad Imperial viaja en camiones. Foto: AFP

Arequipa marcha por la paz el jueves

El colectivo Arequipa por la paz anunció la realización de una marcha este jueves 19 de enero, dia en que también se ha convocado a un paro nacional y movilización contra el Gobierno de Dina Boluarte.

En un pronunciamiento que se leyó en conferencia de prensa, señalan su rechazo a los actos de violencia azuzados por grupos radicales, que causaron pérdida de vidas humanas y afectaron la reactivación económica luego de dos años de pandemia.

El colectivo dijo defender el Estado de derecho, la paz y el desarrollo de la región Arequipa.

