Liubomir Fernández: Que muchos no se expresen como en el sur, no significa que la mayoría apoye a Boluarte

René Gastelumendi conversó con Liubomir Fernández, periodista de La República, acerca de las manifestaciones tras considerar la cobertura que ha realizado en la región Puno durante las últimas semanas.

Acerca de la permanencia de Dina Boluarte en la presidencia, pese al pedido de los manifestantes de su renuncia y en el marco de la última encuesta del IEP, el comunicador declaró lo siguiente:

“El poder nace del pueblo. Si el pueblo no te quiere, entonces, no entiendo. La señora Dina Boluarte tiene 71% de rechazo y la última encuesta que se ha difundido en La República da cuenta que la mayoría apoya las movilizaciones. Que muchos no se expresen como lo están haciendo en el sur, no significa que la mayoría está a favor de Dina Boluarte”, aseveró.

Además, se refirió a la marcha que se realizará en Lima y a los manifestantes que están llegando a la capital.

“Yo estoy convencido de que las poblaciones aimaras y quechuas han dicho: ‘No volvemos de Lima hasta que Dina Boluarte renuncie’”. Y siguen viajando de Puno a Lima y van a seguir viajando, porque van a seguir apoyando a sus paisanos, porque esa es su cultura. El aimara es así (...) No te olvides que las más grandes y largas protestas que ha habido en Puno han sido en 2011, casi 40 días de huelga; en el 2004, casi 20 días de huelga indefinida”, afirmó Liubomir Fernández.