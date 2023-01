Juliaca: lo devuelven a su casa con una bala en la espalda

El 9 de enero, Saúl Soncco Quispe, de 18 años, salió al taller de carpintería donde trabaja, como de costumbre. “ No importa si hay huelgas o feriados, el continúa trabajando” , relató su hermano Isaí Mamani. La familia de Saúl Soncco es numerosa y, desde que su padre falleció, entre los ocho hermanos se hacen cargo del hogar.

A su retorno, aproximadamente a las 4 de la tarde, a media cuadra de su domicilio, un policía le disparó una balazo por la espalda.

Los vecinos narraron que por la zona, el óvalo de salida a Cusco, no había disturbios ni manifestantes. No se explican por qué lo hirieron.

“Las marchas estaban como a cinco cuadras, por el aeropuerto de Juliaca. Pero había muchos policías. Por eso hubo varios heridos por la zona”, recordó Isaí.

Un vecino ayudó al joven carpintero Saúl Soncco Quispe a llegar a su casa. Al verlo ensangrentado, sus hermanos lo llevaron de inmediato al hospital Carlos Mongue, en Juliaca. Cuando llegaron, el establecimiento estaba colapsado por la enorme cantidad de heridos y muertos. No obstante lo que revelaban las radiografías, les dijeron que era un perdigón.

Saúl Soncco Quispe de 18 años

“Los médicos nos dijeron que le había caído bala, pero al segundo día cambiaron de versión. Nos dijeron que no era bala, sino perdigón, y que se puede vivir así. Con esa excusa le dieron de alta, a pesar de tener la bala adentro todavía. Nos trataban como si fuésemos animales”, dijo a La República Isaí.

La familia de Saúl Soncco buscó al médico del hospital que le dió de alta a pesar que la radiografía dejaba en evidencia que tenía un proyectil en la columna vertebral.

“Cruelmente, el doctor mandó a decir que lo de mi hermano no era grave. No entendemos por qué luego cambiaron la versión. Y lo peor es que no nos daban la cara para darnos explicaciones, no sabemos ni su nombre”, reclamó.

Ante la insistencia de los familiares de Saúl Soncco estos lograron que otro médico autorice el traslado al hospital Honorio Delgado, en Arequipa.