Betssy Chávez: “Me gustaría salir a marchar, pero si salgo me detienen porque me dicen azuzadora”

Betssy Chávez, expresidenta de Consejo de Ministros durante el Gobierno de Pedro Castillo, se pronunció sobre las distintas manifestaciones que se registran en el país que piden la renuncia de Dina Boluarte a la presidencia, así como el cierre del Congreso. Al respecto, la exjefe de gabinete señaló que le gustaría salir a marchar, pero que que podría ser detenida por ser “azuzadora”.

En ese panorama, la extitular de la PCM hizo mención que está siendo procesada por el presunto delito de rebelión, por el cual se indaga al expresidente Pedro Castillo, quien intentó dar un golpe de Estado, disolver el Legislativo y reformar el sistema judicial, el 7 de diciembre de 2022.

“ Yo quisiera salir a marchar, pero lo que pasa es que si salgo a marchar me detienen por flagrancia porque me dicen que soy azuzadora. A mí me están procesando por el delito de rebelión, me están procesando por conspiración que no es poca cosa. ¿Qué pasa si yo salgo a marchar? Van a decir que estoy azuzando”, dijo desde Tacna.

Asimismo, Chávez Chino aseguró que las investigaciones que se le siguen en su contra “van a caer porque no es cierto”, pero que se allanará a las respectivas indagaciones.

“Tengo procesos por rebelión, por conspiración, como por cinco o seis delitos. De cada carpeta debo tener 12 o 14 tomos que se sacan copias de otros tomos. (...). Los procesos que se me siguen estoy segura que se van a caer porque no es cierto. Me han sacado unas semanas que tengo una súper mansión en Tacna que es un terreno vacío. El día 23 y 24 de enero van a ir a realizar una diligencia. Tengo la tranquilidad de que esta situación va a pasar y reitero que la Fiscalía investigue todo lo que tenga que investigar. Yo me allano a la investigación ”, expresó la exjefa de gabinete.

En otro momento, la también congresista de Perú Democrático adelantó que entregará su pasaporte diplomático y aclaró que su intención no es pedir asilo político.

“Hace días sacaron una información que yo estaba en Bolivia, que me habían encontrado en tal embajada. El único pasaporte que tengo es el diplomático, que por cierto voy a entregar los últimos días porque los únicos viajes que hice en el extranjero han sido por razón en el cargo que he estado. No tengo la intención (de pedir asilo). Toda mi vida he vivido en Tacna”, puntualizó Betssy Chávez.