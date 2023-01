Rafael López Aliaga renuncia a su sueldo como alcalde de Lima

Este martes, el alcalde metropolitano de Lima, Rafael López Aliaga, renunció a percibir cualquier tipo de remuneración durante su gestión al frente de la MML. Según la carta que el excandidato presidencial de Renovación Popular remitió al secretario general del Concejo Metropolitano y exfuncionario de Luis Castañeda Lossio, José Danós, el desprendimiento responde a “su compromiso para con la población más necesitada de nuestra ciudad”.

“En mi calidad de alcalde metropolitano de Lima, renuncio a cualquier tipo de estipendio, durante la presente gestión 2023-2026. Resulta preciso acotar que lo antes mencionado responde a que mi compromiso para con la población más necesitada de nuestra ciudad, lo que debe reflejarse, necesariamente, en un accionar inmediato y concreto”, se lee en la misiva dirigida al esposo de la congresista fujimorista Patricia Juárez.

Misiva de López Aliaga a José Danós Ordoñez, secretario general del Concejo. Foto: @MuniLima/Twitter

La reducción del sueldo de alcalde fue una de las promesa de López Aliaga durante la campaña de las Elecciones Municipales y Regionales 2022. En setiembre de dicho años, el ahora burgomaestre aseguró que no le tomaba importancia al dinero y expresó su deseo de percibir “algo simbólico”.

“He entrado para servir a mi pueblo, yo no quiero recibir un sueldo, quiero recibir algo simbólico. Solo 10 soles para que no me saquen de la carrera electoral, pero no me interesa la plata. Voy a trabajar para el pueblo y rescatar el concepto de política, que está tan mal vista en nuestro país”, declaró a Latina.

Regidor Aaron Espinoza pide que se le pague un sol por su trabajo

El regidor metropolitano por Podemos Perú, Aron Espinoza, solicitó al secretario general del Concejo Metropolitano que se le deposite un sol por cada dieta que perciba en el periodo 2023-2026. Afirmó que el monto restante será donado a organizaciones sociales.

“He llegado al Concejo de la Municipalidad de Lima para representar y fiscalizar. Por eso, he renunciado al ingreso de las dietas como regidor, para donarla a las organizaciones sociales. En un escenario donde la mayoría se aferra el poder, es importante dar señales de desprendimiento”, manifestó Espinoza, esposo de la congresista de Podemos y segunda vicepresidenta de la Mesa Directiva, Digna Calle.