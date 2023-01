Presidente del TC sobre Dina Boluarte: “Uno puede discrepar, pero tiene legitimidad constitucional”

El titular del Tribunal Constitucional, Francisco Morales Saravia, se pronunció sobre la situación de la presidenta de la República, Dina Boluarte, y el pedido desde la calle para que renuncie al cargo. Advirtió de que se puede discrepar con la jefa de Estado, pero les recordó a los manifestantes que ella cuenta con una “legitimidad constitucional” que debe ser respetada, en el marco del anuncio de una marcha nacional para este jueves 19 de enero.

“La presidenta de la República tiene actualmente una legitimidad constitucional. Uno puede discrepar de los gobernantes, las políticas, pero existen los mecanismos correspondientes. En ese sentido, dejemos que el proceso político constitucional resuelva la crisis, nos permita desarrollarnos como un país democrático”, expresó.

En esta línea, Morales Saravia hizo un llamado a la calma —durante su intervención en la ceremonia de apertura del año jurisdiccional del Tribunal Constitucional (TC)— dirigido a la población y la clase política: “Debemos todos calmarnos, todos debemos reflexionar”.

El 71% en desacuerdo con que haya asumido Dina Boluarte

De acuerdo a la encuesta de IEP, el 71% de los peruanos están en desacuerdo con que Dina Boluarte haya asumido la presidencia de la República luego de la vacancia a Pedro Castillo por parte del Congreso, mientras que el 27% de los encuestados se mostraron de acuerdo.

Por otro lado, el 71% de los peruanos desaprueba la forma en que Boluarte está conduciendo su gobierno. Un porcentaje que representa más de dos tercios del país; es decir, aproximadamente siete de cada diez ciudadanos coinciden en esta calificación negativa sobre ella. Solo el 19% aprueba la conducción del Poder Ejecutivo por parte de la mandataria.