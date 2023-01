Dina Boluarte sobre Marcha Nacional del jueves 19: “No queremos más sangre”

La presidenta de la República, Dina Boluarte, envió un mensaje de calma ante la convocatoria de una marcha denominada como ‘Marcha de los 4 suyos’ para el jueves 19 de enero, que tiene como finalidad la toma de Lima —a través de una gran movilización— en rechazo a su Gobierno. Ella dijo estar dispuesta a recibir a los dirigentes sociales que llegarán a la capital en Palacio de Gobierno, pero pidió que la jornada se desarrolle en un clima de paz y sin enfrentamientos con la Policía Nacional (PNP).

“No queremos más sangre. Han dicho que correrán ríos de sangre, no lo queremos. Basta, calma, sabemos que quieren tomar Lima, por todo lo que está saliendo, el 18 y el 19. Yo los llamo a tomar Lima, pero en calma y en paz, yo lo espero en la casa de gobierno para poder dialogar sobre las agendas sociales que tienen”, dijo Dina Boluarte.

De acuerdo a la información que maneja el Ejecutivo, como lo señaló la mandataria, las movilizaciones también se realizarían el miércoles 18, fecha que coincide con el Aniversario de Lima. En este contexto, la presidenta pidió que las movilizaciones se realicen en paz y sin alterar el orden público.

En tanto, miles de ciudadanos se vienen desplazando desde sus regiones para participar en lo que ha sido denominada la ‘Marcha de los 4 suyos’. Desde Apurímac, Ayacucho, Cusco, Puno y Arequipa vienen camino a la capital para exigir la renuncia de Dina Boluarte a la presidencia de la República y el adelanto de elecciones para una fecha más próxima que la planteada por el Congreso: marzo de 2024.

CGTP anuncia paro nacional del 19 de enero

A través de sus redes sociales, la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP) convocó a “la clase trabajadora y el pueblo peruano a participar activamente en el Gran Paro Nacional, Cívico y Popular del 19 de enero de 2023″. La mayor central sindical del país se sumó al pedido de renuncia de Dina Baluarte y a los integrantes de la Mesa Directiva del Congreso.