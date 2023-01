Jair Pérez: “Pasé videos de ataques militares a civiles al chat de ministros y no hubo respuestas”

El exministro de Cultura Jair Pérez aseguró que Dina Boluarte nunca respondió cuando pidió explicaciones por las muertes en Ayacucho y que en el gabinete de Pedro Angulo había voces autoritarias contra las manifestaciones. Sostuvo que, ahora, con 50 muertos, la salida más viable es la renuncia de la presidenta y elecciones generales.

— Usted fue uno de los primeros en renunciar ante las muertes en Ayacucho, ¿cómo se vivieron en el Ejecutivo los momentos previos a su salida?

— Junto con la entonces ministra de Educación, Patricia Correa, renunciamos después de los muertos en Ayacucho.

— Ese gabinete asumió en medio de las manifestaciones contra Dina Boluarte.

— Todo fue muy rápido. A los ministros del gabinete los conocí el día de la juramentación. Ese día también conocí al premier Pedro Ángulo. Juramos el sábado 10 de diciembre a la 1:00 p.m., y el domingo a las 10:00 p.m. tuvimos el primer Consejo de Ministros. Ese día ya había dos muertos en las protestas. En esa sesión se discutió el adelanto de elecciones por iniciativa de la presidenta, la cual algunos saludamos y otros no, pues tenían la idea de mantenerse hasta el 2026.

— ¿Qué sucedió tras las dos primeras muertes?

— El domingo 11 de diciembre, la ministra Patricia Correa solicita que se convoque al Acuerdo Nacional, pero uno ampliado. El martes 13, hay otro Consejo de Ministros y para entonces había al menos cinco fallecidos más. La sesión fue convocada a las 11:00 p.m. y fue hasta las 2:00 a.m. Se debatió la declaratoria del estado de emergencia y se decidió que fuera a nivel nacional por ocho días.

— ¿Siempre hubo la intención de actuar con fuerza?

— Desde el primer domingo (el día 11), había voces que apelaban a una mirada vinculada al autoritarismo, con frases como “estamos en guerra” y “tenemos que ir con todo” , de una manera confrontacional.

— ¿El incremento del número de fallecidos alteró algo en el Ejecutivo?

— Al día siguiente (miércoles 14) a las 8:00 a.m. eran los consejos ordinarios, asistimos a una agenda normal de trabajo y al finalizar la jornada nos presentan el proyecto sobre el estado de emergencia, pero ya no por ocho días, sino por 30 días.

— ¿Solo se amplió el estado de emergencia de ocho a 30 días?

— Solicité elaborar un proyecto de ley para una consulta ciudadana sobre una nueva constitución, pero fue rechazado y el 14 de diciembre en la noche se declaró el estado de emergencia. La respuesta fueron las acciones del jueves 15 de diciembre en Ayacucho, que arrojó un saldo preliminar de siete muertos.

— Usted tiene cercanía con Ayacucho, ¿cómo vivieron esos momentos las autoridades?

— Cuando toman el aeropuerto a las 2:00 p.m. comienzo a conversar con las autoridades salientes y entrantes. A las 5:00 p.m. me pasan los vídeos donde se ve a soldados disparando al cuerpo de las personas, de forma horizontal. Así es que se convocó a una reunión a las 7:00 p.m. por zoom con todas las autoridades.

— ¿Ante los videos de ataques militares a civiles cuál fue la reacción de los ministros?

— Las imágenes de ataques de militares a los civiles en Ayacucho las pasé por el chat de ministros que teníamos y no hubo respuestas. En ese chat, la ministra de Educación solicita a los titulares de Defensa y del Interior una explicación sobre esas imágenes, pero tampoco hubo respuesta.

— ¿Qué hicieron ante ello?

— Con Patricia Correa decidimos ir a buscar esa respuesta en la presidenta. Fuimos a su despacho el jueves a las 10:00 p.m. y le pedimos alguna explicación. Le sugerimos que pida perdón al pueblo de Ayacucho con un mensaje a la nación, que remueva a los ministros del Interior, de Defensa y al premier porque son responsables políticos, y que se identifique a los responsables de la matanza.

— ¿No les respondió nada concreto?

— Nos dijo que al día siguiente nos reunamos con los ministros de Defensa y del Interior para buscar una solución. Sentimos que no era una respuesta, fue desalentador y decidimos al día siguiente presentar nuestras cartas de renuncia.

— Su renuncia fue presencial, ¿nadie sabía su decisión?

— Fuimos a Palacio con la idea de forzar una salida a la crisis con nuestra renuncia ante Dina Boluarte, pero no nos quiso atender y decidimos no movernos de su despacho. La presidenta se estaba preparando para ir a la Escuela de Chorrillos, a la clausura del año. Finalmente, entramos al despacho y le presentamos nuestras cartas de renuncia personalmente y ella nos aceptó. En ese momento, le solicitamos que no vaya a la Escuela de Chorrillos, pues podría ser eso interpretado como una provocación, pero no hubo respuesta favorable a nuestro pedido. Ya se cumplió un mes de la tragedia en Ayacucho y no hay explicaciones, tampoco un pedido sincero de perdón.

— Cuando renunciaron había más de 10 muertos, pero ahora hay 50 y los ministros casi son los mismos.

— Somos cuatro ministros los que renunciamos, el resto han sido cambios, digamos que les han quitado la confianza. Considero que este gabinete ha perdido totalmente legitimidad con estas muertes.

— La situación parece insostenible, ¿cree que Dina Boluarte debe renunciar?