Daniel Abugattás: Más del 60% del país respalda la posición de los manifestantes

René Gastelumendi conversó con el excongresista Daniel Abugattás acerca de la situación en la que se encuentran las protestas. En primer lugar, se refirió a las reformas constitucionales en las que el Congreso ha estado trabajando.

“Estamos con una clase política descompuesta. Es como que tratemos de hacer un producto alimenticio con alimento descompuesto; no va a salir nada que se pueda comer”, aseveró.

Asimismo, manifestó que el país no puede sostener la situación que se está viviendo.

“Nunca había visto un avance de la protesta de la manera en la que se está presentando. Esta protesta recién está comenzando. No es una protesta que ya está de bajada, es una que sigue. El país no puede sostener esta situación. Estamos hablando de 30 millones de peruanos y tenemos un grupo que está participando, que ha dicho que no le importa lo que pase con el país porque no tienen nada que perder”, aseguró.

“Y ese sector de las marchas no es un sector de terrucos ni desadaptados, sino que estamos hablando de más del 60% de la población que respalda la posición de esta gente”, continuó.

Finalmente, declaró que su propuesta para solucionar la crisis en la que se encuentra el país es que Dina Boluarte renuncie. Esto, con la condición del levantamiento de las protestas y que se nombre a un primer ministro de consenso entre el Congreso, el Ejecutivo y la sociedad civil, a través del Acuerdo Nacional.