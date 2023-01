Comuneros de Andahuaylas llegan a Lima para exigir la dimisión de Dina Boluarte

En una caravana conformada por decenas de vehículos, miles de comuneros de la provincia apurimeña de Andahuaylas salieron el domingo hacia Lima en defensa de su plataforma de lucha: la renuncia de la presidenta Dina Boluarte, el cierre del Congreso, elecciones generales este 2023 y asamblea constituyente.

Antes de partir, se reunieron en el campo ferial de Andahuaylas para despedirse de su tierra. Algunos líderes tomaron la palabra en quechua y en castellano. Dijeron que estaban yendo a la capital de la república a recuperar la patria y que estaban cansados de ser pisoteados.

El estudiante Joel Vargas Farfán dijo que los fallecidos serán recordados siempre, al igual que los hombres y mujeres que decidieron trasladarse a Lima en representación de sus comunidades, “porque depende de hoy que cambien las cosas”.

Postura. Expresaron sus razones en quechua y castellano. Foto: difusión

Cuestionó a las autoridades de Lima por desdeñar a la población de las comunidades.

“Esas autoridades y policías pueden haber estudiado en la universidad, en los institutos, pero no tienen educación. No saben respetar al prójimo, no saben respetar al campesino. Señores autoridades, ustedes son la voz del pueblo y nosotros hemos puesto voto de confianza, y no podemos permitir que esto siga así”, anotó Joel Vargas.

Entre las representaciones comunales que partieron hacia Lima, están las de Huancabamba, Cheqche, Chucaraylla, San Antonio de Cachi y Quishuará.

La provincia de Andahuaylas tiene 128 comunidades. Dijeron que según vaya avanzando la lucha en Lima, y de ser necesario, van a pedir refuerzos.

La despedida final se dio en el distrito de Talavera, que es la salida de Andahuaylas hacia Ayacucho. Ahí los esperó una multitud de gente entre vivas, aplausos y lágrimas.

Despedida. Se desearon retorno con vida y fe en su lucha. Foto: difusión

A las 6:00 p.m., la caravana llegó al distrito de Uripa, donde otra multitud apostada en ambas aceras de sus calles los recibió con las mismas expresiones de reconocimiento. En el camino fueron sumándose más vehículos. Se calculaba que a las 10:00 p.m. pasarían por Ayacucho.

En Andahuaylas ha quedado el dirigente Delfín Pérez. Quien viene en este primer viaje es Eugenio Allcca.

Liberan a cusqueños

Ayer fueron liberados los seis ciudadanos detenidos el viernes, acusados de generar disturbios cerca del paradero Sol de Oro en la avenida La Cultura del Cusco. Se trata de Wilber Quispe Condori, Javier Luna Oviedo, Américo Molle Mamani, Alfredo Romero Velásquez, Fernando Quispe Curo y una persona de iniciales A. G. L., quien no quiso dar su nombre.

Según sus testimonios, en la comisaría de San Sebastián fueron agredidos y amenazados con enviarlos a Lima.

Cusco. Seis ciudadanos fueron liberados ayer domingo. Foto: difusión

El abogado Abel Ayasi dijo a La República que presentará denuncia penal contra el general PNP Javier Vela y el fiscal Eduardo Poblete porque se han utilizado técnicas de tortura.

El dato

Hacia Abancay. Los de Huancarama, Quishuará y Pacobamba han hecho un cronograma para paralizar la capital de Apurímac: el jueves pasado bajó Huancarama. El sábado y domingo lo hizo Pacobamba. Para hoy lunes está previsto el arribo de Quishuará.