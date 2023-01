Hildebrandt: “Boluarte habla en nombre de Fuerza Popular, Renovación Popular y hasta de La Resistencia”

El periodista César Hildebrandt cuestionó a la presidenta Dina Boluarte por rechazar de plano el pedido de diversos sectores del país para que renuncie a su cargo a raíz de la actuación desproporcionada que impulsa el Gobierno para aplacar las manifestaciones en regiones. En su podcast semanal, el hombre de prensa sostuvo que la actual mandataria “no fue elegida para nada” y afirmó que fue “la figura discreta y secundaria de una plancha en la que Pedro Castillo Terrones fue el único protagonista”.

“Que Pedro Castillo se dedicara al robo, al cierre del Congreso y al ridículo, la llevó a usted a Palacio. Ahora, un gran sector del Perú le pide que renuncie y usted sale a hablar en nombre de Fuerza Popular, Renovación Popular, Avanza País y hasta de La Resistencia; y anuncia que no va a renunciar. De heroína no tiene nada, señora Boluarte. La usan, señora presidenta. Los ataúdes, los duelos y los desencuentros son suyos. El poder es de quienes la tienen secuestrada”, apuntó Hildebrandt.

En esa misma línea, el director de Hildebrandt en sus Trece indicó que “unas elecciones generales de emergencia le den al pueblo la opción de elegir y rectificar”.

“‘Yo no voy a renunciar’, dijo usted el otro día. Yo recordé de inmediato el ‘Yo no voy a renunciar’ de Salvador Allende pronunciado aquel 11 de setiembre de 1973. Esa frase heroica lo dijo un hombre que sabía que iba a morir en manos del fascismo chileno que estaba a punto de ser bombardeado en el Palacio de la Moneda. Esa frase la dijo un hombre ejemplar que poco después se suicidó, con tal de no caer en las manos de los militares chilenos que cumplieron los designios de Richard Nixon, Henry Kissinger, la ITT y de la CIA”, apuntó.