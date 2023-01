PPK: “Cuando Keiko me quiso sacar, pedí a mis vicepresidentes que renunciaran y uno de ellos no quiso”

Al ser consultado sobre la sucesión constitucional a raíz de la asunción presidencial de Dina Boluarte, el expresidente Pedro Pablo Kuczynski se refirió al proceso de vacancia que impulsó la bancada de Fuerza Popular en diciembre de 2017. Recordó que le solicitó a sus entonces vicepresidentes, Martín Vizcarra y Mercedes Araoz, que, en caso de que se concretaba la destitución, dimitieran junto a él.

“(¿Cree que por lealtad la vicepresidenta Dina Boluarte tuvo que haber renunciado junto con el presidente Castillo?) Mire, yo he vivido eso porque cuando la señora (Keiko) Fujimori me quiso sacar, yo le pedí a mis dos vicepresidentes que renunciaran y uno de ellos no lo quiso hacer, la otra sí lo hizo. Pero, en realidad, yo creo que la señora Boluarte ha hecho bien en quedarse, espero que todo esto pueda concluir con algo de estabilidad”, declaró Kuczynski a Semana.

Con relación al golpe de Estado de Pedro Castillo, PPK consideró que el exmandatario “hizo una jugada que él pensó que podría librarlo de sus problemas, y no fue así”.

“Eso motivó a que el Congreso, que ya tenía muchas ganas de sacarlo, terminara haciéndolo. Ahora, eso generó una rebelión de las masas, si se quiere usar la frase de Ortega y Gasset, porque él se presentó como el defensor del pueblo y mucha gente, sobre todo en la sierra, las zonas que se sienten apartadas en el Perú, entraron en una gran rebelión”, agregó.

PPK: “No estoy acusado de nada”

El expresidente PPK también aseveró la Fiscalía aún no formula una acusación en su contra pese a que lleva cinco años siendo investigado. Reclamó que persista la medida de comparecencia con restricciones.

“Es una situación muy injusta y, obviamente, yo debería apelar a instancias internacionales, como, por ejemplo, la OEA, pero como no hay mucha confianza en ellas me encuentro solo, muy apoyado por mucha gente, pero solo legalmente. Económicamente, arruinado por los inmensos costos legales que se me han incurrido y la incautación de propiedades, que han sido destruidas con saña y mala voluntad. No es una situación ideal. Ahora, a pesar de mis años, soy una persona de coraje, voy a resistir y siempre voy a decir la verdad”, afirmó.