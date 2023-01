En dirección señalada por Freddy Díaz ante el PJ no funciona una ferretería, sino un nido

Con información de Vanessa Sandoval/URPI-LR

Continúan irregularidades. Tras revelarse que el desaforado exlegislador Freddy Díaz Monago había conseguido un centro de labores tan rápido como fue relevado del cargo en el Congreso, nuevos datos se suman a las inconsistencias presentadas por la defensa del presunto violador, como las dudas sobre la existencia y funcionamiento de una ferretería en Independencia, lugar en el que se intenta justificar su “arraigo laboral” a fin de evitar la prisión preventiva por nueve meses solicitada por la Fiscalía de la Nación el último miércoles 11 de enero.

En el parte fiscal al que La República tuvo acceso, Freddy Díaz Monago se encontraba laborando como asesor de ventas desde el 12 de enero en el horario de las 7.00 a. m. hasta las 3.00 p. m., y de lunes a sábado por un sueldo de 3.000 soles mensuales. El contrato había sido firmado entre Díaz Monago y Elmer Rofelio Advíncula Salvador, contador pasqueño y gerente general de la empresa Grupo Adab & Hijos E.I.R.L.

Sin embargo, al desplazar una unidad URPI a dicha dirección, el lugar no correspondería a una ferretería, sino a un domicilio con la fachada de un nido llamado “Caminitos del Saber”.

Fachada de lugar consignado como centro de labores de Freddy Díaz. Foto: Vanessa Sandoval/URPI-LR

La reportera Vanessa Sandoval se comunicó con dos vecinos de la zona y una persona que respondió al apellido de Advíncula Salvador, y que aceptó ser inquilino del local ubicado en la zona de El Ermitaño, en Independencia.

Los dos vecinos de la zona señalaron que la dirección que debería corresponder a una ferretería, en realidad corresponde al señor Advíncula Salvador, a quien reconocieron como contador.

Fachada de la supuesta ferretería donde labora Freddy Díaz corresponde a un nido. Foto: Vanessa Sandoval/URPI-LR

“Es contador, es un vecino. Hace tiempo creo que apoyó a Cambio 90, pero es todo lo que sé”, aseveró la vecina para La República.

Una ferretería que no funciona

Por otro lado, cuando se consultó a las tres personas respecto a la existencia de una ferretería por la zona, uno de ellos señaló: “hace muchos años había ferretería, pero no es, no hay ya. Te estoy hablando, pues, de mucho antes de la pandemia” ; mientras que otro aseveró no haber escuchado de tal negocio en la zona; y el inquilino, quien comparte los apellidos del gerente general de Grupo Adab & Hijos E.I.R.L.; señaló que no existe dicho negocio en el lugar en el que alquila, y negó conocer al investigado excongresista.

Transcripción de la conversación con el residente de la vivienda

—Queríamos constatar si acá trabaja el señor Freddy Díaz

—¿Quién? No.

—¿No conoce al señor Freddy Díaz?

—Yo no lo conozco al señor.

—¿Usted vive acá?

—Sí, alquilado.

Abogado ausente

Para consultar sobre el motivo por el que se presentaron documentos que declaran la existencia de un negocio, pese a que este no funciona en la actualidad, intentamos comunicarnos con la defensa de Freddy Díaz Monago, Emerson Campos Maldonado, aunque, hasta el cierre de esta nota, no recibimos respuesta de su parte.

Mientras tanto, faltan tan solo dos días para la audiencia en donde se leerá el fallo del Poder Judicial respecto al pedido de prisión preventiva por nueve meses contra el excongresista acusado de violación.