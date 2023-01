Arequipa: ordenan impedimento de salida del país para exgobernadora Osorio

El magistrado John Pillaca Valdez, del Sexto Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional de la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada, antes de ser retirado del cargo, dispuso que se imponga impedimento de salida del país por 18 meses y comparecencia con restricciones contra la exgobernadora de Arequipa, Yamila Osorio Delgado. A Pillaca se le cesó en funciones en diciembre, pero antes había firmado la resolución de impedimento para Osorio.

La decisión judicial se dio en respuesta a la solicitud del Equipo Especial Lava Jato. Se vincula a la exautoridad regional en la investigación por la comisión de presuntos delitos de organización criminal, colusión agravada y cohecho pasivo propio. De acuerdo con la Fiscalía, estos actos se habrían cometido en la obra de la Variante de Uchumayo (tramo III) durante los años 2015-2018. La acusan de recibir un soborno tras la firma del contrato con empresa Iccgsa.

PUEDES VER: Ministra de Transportes evitó responder sobre renuncias en el gabinete de Dina Boluarte

En agosto, la fiscal provincial Angela Zuloaga Bayes, del Octavo Despacho del Equipo Especial Lava Jato, formalizó la indagación contra Yamila Osorio. Además, se pidió comparecencia con restricciones e impedimento de salida del país. Tras varios meses, se informó la resolución judicial.

De esta forma, Osorio no podrá salir del país durante un plazo de 18 meses y también deberá acatar normas de conducta como la obligación de no ausentarse de la localidad donde reside, ni variar de domicilio sin previa autorización judicial. La exgobernadora también tendrá que presentarse puntualmente ante el despacho fiscal y el juzgado de investigación preparatoria, las veces que sea citada y no podrá comunicarse con las partes del proceso.

Se defiende

Yamila Osorio cuestionó al juez. En sus redes escribió el siguiente texto: “Cegados por el linchamiento político caemos en la trampa de pontificar las decisiones fiscales o judiciales adversas a los políticos, sin mayor capacidad de análisis crítico que permita diferenciar cada caso... Sin embargo, ¿qué sucede cuando una causa cae en manos de jueces como el señor Pillaca? No se espera una resolución justa sino decisiones arbitrarias que responden a intereses subalternos de mafias poderosas” refiere.

Agrega que Pillaca habría sido destituido “por liberar narcos”. Hace mención a una resolución del 12 de diciembre de 2022, donde la expresidenta del Poder Judicial, Elvia Barrios, da por conluida su designación. Agrega que este magistrado emitió resoluciones arbitrarias e infundadas que habrían favorecido a narcotraficantes.

Por qué está denunciada Osorio

Según la fiscalía, Yamila Osorio habría constituido y liderado una organización criminal enquistada en el Gobierno Regional de Arequipa.

A Osorio se le imputa el delito de colusión en razón de su cargo de extitular del Gobierno Regional de Arequipa. Ella habría intervenido de manera directa en la licitación pública del mejoramiento de la variante de Uchumayo, entre el puente San Isidro y la vía de Evitamiento (tramo III).