Roger Gonzalo: “Los aimaras vienen a Lima y estaré con mi comunidad”

El educador aimara Roger Gonzalo anuncia que los aimaras se suman a las comitivas de manifestantes que vienen a Lima para hacer sus reclamos y pedir la renuncia de la presidenta Dina Boluarte. Dice que las protestas se financian con la población y que el discurso de que detrás están el narcotráfico y la minería ilegal busca desprestigiarlos.

El Gobierno ha dicho que las protestas se financian con dinero ilegal. ¿Qué opina?

La comunidad aimara se caracteriza por su colectividad: si a alguien le pasa una tragedia, nos duele a todos, y nuestros hermanos quechuas están pasando por un momento muy doloroso y a todos nos duele. En mi familia, hemos llorado. Quieren deslegitimar mencionando minería ilegal y narcotráfico porque no comprenden cómo se pueden movilizar miles de personas. No conocen la realidad.

¿Y cómo se financian?

En mi comunidad hay unas mil personas. Hemos acordado enviar 15 personas por comunidad. Eso no es problema. Podemos hacer una cuota de unos soles, de donde salen los pasajes y algunos pueden pagar los suyos: son 22 soles, y la comida la lleva la autoridad de la comunidad.

No se ha mostrado prueba del financiamiento de dinero ilegal. ¿Usted lo descartaría?

El Estado peruano es manejado por personas que no son serias... Tampoco lo niego totalmente. Sobre la minería ilegal sí descartaría. El narcotráfico está en todas partes, como en los partidos políticos. Varios congresistas han tenido relación con el narcotráfico y nada pasa.

Alegan que el narcotráfico se veía favorecido con Castillo...

Nos tratan de ignorantes y eso molesta. Pero sabemos que la movilización debe ser pacífica y no se deben afectar bienes que son de todos. Sabemos qué es el bien común y también que se siembran pruebas por experiencias pasadas. Definiremos fecha e iremos a Lima. Estaré con mi comunidad, Chatuma.

¿De dónde viene la violencia en las manifestaciones?

En la zona aimara no ha habido violencia, con excepción del cierre de carreteras, en que pasan motocicletas. Como vemos que en Juliaca están matando, sabemos que nuestra vida corre peligro. Por tanto, ese problema debe resolverse. Los pedidos se resumen en la renuncia de Boluarte, es lo principal.

¿Cómo se explica que se quemen locales públicos, un centro comercial, etcétera?

No son manifestantes aimaras, pueden ser otros. Sé que hay detenidos y tienen que asumir las consecuencias del caso.

¿Por qué el rechazo a Boluarte desde que asumió, pese a problemas graves de Castillo?

Por mi parte, es indefendible, pero para la población es alguien a quien han elegido y han visto que, antes de asumir, ya había terruqueo, insultos por parte de la derecha extrema y el fujimorismo. La gente de acá sabe que había maltrato al presidente. Ven que un presidente que salió de abajo fue maltratado hasta por la presidenta del Congreso y, desde el inicio de gobierno, cierta prensa empezó a molestarlo.

¿Los indicios de corrupción se desconocen o los toleran?

Se desconoce. Como los medios lo molestan desde el principio, la gente piensa que lo molestan por gusto y son inventos. La misma prensa pone en tela de juicio su credibilidad.

¿No hay una consciencia de que Castillo traicionó a la población que lo eligió?

No, aunque sé que sí.

Se ha señalado que, aunque Merino renunció por dos muertes en Lima, Boluarte no se va pese a que hay más de 40 decesos en regiones. ¿Qué piensa?

Ahora la mayoría de muertos son quechuahablantes, como siempre. En efecto, en Lima se sacó a Merino por la muerte lamentable de dos personas. Eso pasa en Lima. Eso pasa cuando la vida de un indígena no vale nada en un país y es producto de una ideología racista que existe acá desde siempre. Por eso, no hay indignación. En Brasil, bolsonaristas tomaron sedes de los tres poderes del Estado y no hay ni un muerto. Son blancos. En el Perú, los grupos como La Resistencia hacen desmanes y no se hace casi nada contra ellos.

¿Qué pasará sobre todo cuando vengan a Lima?

Saldremos a movilizarnos y espero que no nos maten ni haya atentados planificados. Uno de los más grandes autoatentados que recordamos lo hizo Vladimiro Montesinos en una sede del Banco de la Nación en la Marcha de los Cuatro Suyos. Ojalá que no sea así y nos escuchen. Se quiere la renuncia de Boluarte.