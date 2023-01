Más gobernadores y colegios profesionales exigen a Dina Boluarte que renuncie

“¿Cuántos muertos más va a costar la permanencia de Dina Boluarte en la presidencia? Eso debemos preguntarnos todos los peruanos, de izquierda o derecha. Ningún cargo puede estar encima de la vida humana”.

Lo afirmó el gobernador regional de Puno, Richard Hancco, quien agregó que las 47 muertes han abierto una herida profunda en el interior del país y la situación es irreconciliable, por lo que la única salida es la renuncia de Boluarte.

De igual manera se pronunciaron otros gobernadores como el de Puno y Apurímac; también el presidente del Consejo Regional del Cusco; doce colegios de abogados del Perú; y el Colegio de Profesores del Perú.

Todos ellos se sumaron a las voces de autoridades y organizaciones que piden la renuncia de la presidenta Dina Boluarte, censuran a la mayoría de miembros del Congreso de la República y exigen elecciones generales inmediatas para evitar más muertes en el país. Ayer también ocurrió la renuncia del primer ministro del gabinete Otárola, Eduardo García Birimisa, a la cartera de Trabajo (ver más detalles en la página 6).

“Por la paz social”

El gobernador de Apurímac, Percy Godoy, tras manifestar su solidaridad con los pueblos de Puno y Cusco por los fallecidos y cuyos responsables deben ser juzgados con todo el peso de la ley, pidió la salida de Boluarte.

Mediante un pronunciamiento, solicitaron la renuncia inmediata de Boluarte y que “el clamor y la plataforma de lucha del pueblo movilizado deben ser escuchados por la tranquilidad y la paz social del pueblo peruano”.

El presidente del Consejo Regional del Cusco, Italo Tarco, consideró como puntos importantes la “renuncia de Dina Boluarte, una nueva Mesa Directiva, cierre del Congreso y adelanto de elecciones en 2023″. También informó que los 22 consejeros regionales del Cusco cuestionan el trabajo de los congresistas cusqueños y les exigieron rendir cuentas sobre sus acciones en el Pleno.

En el mismo sentido se pronunciaron 12 decanos de los colegios de abogados de Huánuco, Arequipa, Moquegua, Ayacucho, Ica, Huancavelica, Ventanilla, Junín, Tacna, Pasco, Madre de Dios y Puno, quienes tras pedir el cese inmediato del uso de las armas de fuego contra la ciudadanía, proponen como salida a la crisis la renuncia de Boluarte “por la incapacidad de hallar consenso”.

El Colegio de Profesores del Perú exigió el adelanto de elecciones en el 2023 para lo cual es necesaria la renuncia inmediata de la presidenta Dina Boluarte.

El presidente de la Cámara de Turismo y Comercio Exterior de Paracas (Capatur) dijo que la salida a la crisis está en la renuncia de la presidenta Dina Boluarte y elecciones este 2023. Durante la entrevista que concedió a LR+ Economía, el empresario afirmó que “la muerte de ningún peruano puede ser justificable”.

Atacan sede minera

En tanto, las protestas en el país siguen escalando. En la provincia de Espinar, Cusco, las organizaciones se plegaron a la protesta social exigiendo la renuncia de la presidenta del país. Los manifestantes cerraron el corredor minero, afectando a las empresas mineras Las Bambas, Antapacay y Hudbay. El puente Coporaque quedó bloqueado, lo mismo que Pallpata, de donde parten vías hacia Arequipa, Cusco y Puno.

Vándalos ingresaron a las instalaciones de la empresa minera Antapacay, quemaron dos vehículos e incendiaron uno de los ambientes del campamento. Sin embargo, Sergio Huamaní, dirigente del Frente Único de los Intereses de Espinar (Fudie), dijo que estos hechos ocurren porque Dina Boluarte no renuncia.

Ayer, en la Ciudad Imperial ocurrieron más enfrentamientos violentos con la policía, aunque también se rindió honores al dirigente fallecido Remo Candia Guevara. Hubo comercios cerrados, transporte urbano nulo, marchas multitudinarias y banderas a media asta. Centenares de ciudadanos de Anta y Quispicanchi llegaron para unirse al paro en Cusco.

En la plaza Túpac Amaru de Wanchaq se instalaron ocho ollas comunes para alimentar a los manifestantes.

Nuevo duelo en Juliaca

En Juliaca hubo una especie de tregua para honrar y guardar memoria a los caídos. La huelga indefinida se reinicia con la paralización y el acuerdo de emprender una marcha a Lima con 50 mil personas.

“Este gobierno ha logrado que nos unamos más. Tantas muertes no van a quedar así. Nos vamos a Lima. Sea cual sea las consecuencias. Lo real es que Boluarte tiene que irse”, anotó Josefina Quille, comerciante del mercado San José.

Aquí, la comisión de Corte Interamericana de Derechos Humanos arribó a Juliaca. Se reunió con familiares de fallecidos y dirigentes (ver página 7).

En Puno, conjuntos de sikuris salieron a las calles con vestimenta en señal de dueño y solidaridad con los caídos. En las 13 provincias hubo marchas y anuncios de ir a la capital.

En Puerto Maldonado también hubo enfrentamientos de la población con la PNP.

Gran marcha en Lima

En Lima, la población también se movilizó para exigir la renuncia de Boluarte, el cierre del Congreso y nueva Constitución. La marcha convocada por la CGTP se desplazó a la plaza San Martín, donde un cordón policial les impidió ingresar al recinto. Fue entonces que los manifestantes decidieron desplazarse por otras arterias de la ciudad. Incluso llegaron al parque Kennedy de Miraflores.

Una gran banderola con la inscripción ‘Abajo la dictadura asesina de Boluarte’ encabezó la marcha. Entre los participantes se notó la presencia del exministro de Salud Hernando Cevallos y la excongresista Indira Huilca.

En tanto, la secretaria ejecutiva de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, Jennie Dador, advirtió que estamos en una crisis de derechos humanos y hay una responsabilidad política por lo ocurrido en el sur del país. Dijo que hay una cadena de mando y eso puede llevar a responsables inmediatos y también a mediatos.

En el Congreso se inició la recolección de firmas de respaldo a una moción para declarar la vacancia de Boluarte por permanente incapacidad moral, por crímenes a causa de la represión militar y policial.

Otárola: “Renuncia de Boluarte sería abrir una compuerta para la anarquía y el desgobierno”

El presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, señaló que la presidenta Dina Boluarte no renunciará al cargo en el marco de las protestas que se registran en el interior del país.

En conferencia de prensa, explicó que dejar la presidencia de la República significaría “abrir una compuerta peligrosísima para la anarquía y el desgobierno”.

“Yo quiero decirlo con toda claridad: la señora presidenta no va a renunciar. Ese hecho no se va a dar y no porque ella no quiera hacerlo, sino porque la Constitución requiere que esa sucesión que se ha dado se afiance. Dejar la presidencia de la República sería abrir una compuerta peligrosísima para la anarquía y el desgobierno. Y eso no va a ocurrir”, manifestó el jefe del gabinete ministerial.

Alberto Otárola agregó que la jefa del Estado, Dina Boluarte, “está firme en la conducción del país”. Destacó, además, que “no está gobernando en piloto automático”.

Luego de pedir a los peruanos que confíen en la democracia, el Estado de derecho, en los derechos humanos y en sus instituciones, indicó que la ley de adelanto de elecciones está en la agenda del Congreso y debe decidir esa ley.

Informes

Ayacucho. La policía informó que se detuvo a Rocío Leandro Melgar, alias “camarada Cusi”, y que será enviada a Lima.

Denuncia. La Coordinadora de DDHH informó que se ha detenido a tres dirigentes del Frente de Defensa de Ayacucho tras un acto cultural.

Ataque. El Congresista Eduardo Salhuana denunció que una turba atacó su casa en Puerto Maldonado.