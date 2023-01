CIDH: No le corresponde a la comisión pronunciarse sobre pedidos de renuncia a Dina Boluarte

El vicepresidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Stuardo Ralón, afirmó que no le corresponde al referido órgano de la Organización de los Estados Americanos (OEA) pronunciarse sobre las demandas de un sector de la población para que la presidenta Dina Boluarte renuncie a su cargo a raíz de los fallecidos y heridos producto de los enfrentamientos entre las fuerzas del orden y manifestantes en regiones.

“Con relación a ciertas peticiones y una petición que haya existido de forma mediática sobre que renuncie o no la actual presidenta, ese es un tema de carácter político que no corresponde a la comisión opinar. Aprovecho la pregunta para reiterar que en nuestro informe no estamos señalando ningún camino político a seguir para Perú. Lo que estamos instando es a un diálogo amplio; ese diálogo puede contener acuerdos”, dijo Ralón en conferencia de prensa.

“Esos acuerdos tienen que originarse de esa amplia representatividad y tienen que ser en el marco del Estado de derecho. Si hay decisiones de carácter jurídico-político como consecuencia de esos acuerdos en el marco del Estado de derecho, corresponde a los peruanos llegar a esos acuerdos”, agregó.

Ralón: “Pedir disculpas es algo importante”

Al ser consultado sobre si la presidenta Dina Boluarte debe pedir disculpas por las muertes y heridos que se contabilizan desde el inicio de su gobierno, Stuardo Ralón exhortó a las autoridades a actuar con empatía y precisó que solicitar perdón no implica aceptar una responsabilidad sobre los hechos.

“Pedir disculpas y empatizar con el dolor es algo importante, y pedir disculpas no necesariamente es aceptar una responsabilidad directa. Si se quiere avanzar en el camino del diálogo, tiene que haber una posición de empatía por parte de no solo la presidencia, sino de las distintas autoridades”, dijo Ralón.