RMP: “Es tan ridículo (investigar a Boluarte por genocidio), facilita la defensa y archivas el caso”

La periodista Rosa María Palacios cuestionó que la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, haya iniciado indagaciones preliminares contra la presidenta Dina Boluarte y el primer ministro Alberto Otárola por genocidio y homicidio. Según consideró, una acusación de este tipo “facilita la defensa de los implicados”, lo que podría derivar al archivamiento del caso.

“Es curioso que la fiscal de la Nación abra proceso por genocidio. Ella, yo, usted y cualquiera que haya estudiado derecho cinco minutos sabe que eso no es genocidio. Abrir proceso penal contra la presidenta de la república y el primer ministro por genocidio, ¿en serio?”, sostuvo en su programa “A pensar más”.

Asimismo, deslizó la posibilidad de que este caso sea archivado y que se diga que se “cumplió con abrir la investigación”. Cuestionó que la fiscal de la Nación no haya sabido tipificar la acusación.

“Tan mal enseñan Derecho Penal en la Fiscalía que no saben tipificar la conducta que se está investigando. Por su puesto que no es genocidio, pues. Claro, es tan ridículo que eso facilita la defensa de las personas imputadas, por lo cual archivas el caso. ‘Yo ya cumplí, ah. Abrí investigación preliminar’. No estás investigando nada”, agregó.

Cabe precisar que Patricia Benavides calificó los hechos, las muertes de civiles durante las protestas, como genocidio y homicidio calificado, porque así lo señalan las denuncias presentadas por los abogados Ronald Atiquipa Quispe, Hercilia Tomaylla Maucaulley y Abimael Méndez.