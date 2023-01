Ministro de Trabajo tras su renuncia: Adelanto de elecciones no puede esperar hasta el 2024

El ministro de Trabajo, Eduardo García, quien renunció —este jueves 10— a su cargo en rechazo a la represión que viene ejerciendo el Gobierno de la presidenta de la República, Dina Boluarte, frente a las protestas en su contra, hizo un llamado a que se priorice el adelanto de elecciones generales, el cual —a su entender— no puede esperar hasta abril del 2024, fecha fijada por el Congreso y que deberá ser ratificada en una segunda votación en la siguiente legislatura.

“La situación amerita un cambio de rostro en la dirección del país y de un adelanto de elecciones que no puede esperar hasta abril del 2024. No hacerlo, creo que genera un desgaste, que, al menos en mi caso, me inhabilita para poder poner en práctica la constricción del diálogo que considera que necesita el país”, se lee en su carta de renuncia.

En esta línea, Eduardo García le recordó a la jefa de Estado, Dina Boluarte, que el país está viviendo una tragedia: “Sin embargo, señora presidenta, la tragedia prontamente se repitió y muchos hermanos cayeron, esta vez en Puno y Cusco. Esta vez creo que la atención de las demandas sociales ya no es suficiente para lo que el país necesita. Las tragedias que acabamos de vivir así lo demuestran”.

Ministro de Trabajo renunció ante fallecidos en protestas

El titular del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE), Eduardo García, presentó su renuncia irrevocable a su cargo. Es el primer integrante del Gabinete Otárola que se aleja como consecuencia de los fallecidos en las protestas. En su carta de renuncia rechazó la represión ejercida por el Gobierno de Dina Boluarte, que a la fecha ha dejado más de 40 civiles fallecidos.

Eduardo García reconoció que pese al tenso panorama en el que asumió el cargo junto al resto de ministros, era necesario atender las necesidades sociales del país, y por ello, se desplazaron a diversas regiones para cerrar las brechas. Aunque condenó que Dina Boluarte continúe “repitiendo las tragedias” cometidas por gestiones anteriores ante protestas sociales.