RMP: “Merino con 2 muertos renunció. Ahora hay cuarenta y tantos muertos y Dina Boluarte ni se sonroja”

Rosa María Palacios analiza el último discurso de Alberto Otárola, presidente del Consejo de Ministros, en el marco de las recientes protestas y los pedidos de los manifestantes.

“Hay una explicación que no está dando. La gente que está protestando se pregunta por qué con Merino sí era legítimo y ahora no. Merino con dos muertos renunció. Ahora hay cuarenta y tantos muertos y Dina Boluarte ni se sonroja. ¿Cuál es la diferencia? Y si hay diferencia, que las hay, parte de la docencia política era explicar eso”, sostuvo

“¿Por qué Dina Boluarte es la mejor solución constitucional que se le puede ofrecer hoy al país? ¿Por qué eso es mucho mejor que elegir a un congresista para que asuma la transición y por qué está garantizada esa transición?”, manifestó.

Asimismo, Otárola afirmó que “el uso de la fuerza está regulado y los protocolos establecidos”. Ante esto, Rosa María Palacios aseveró que “es verdad, pero el problema es que el uso de la fuerza no se ha ajustado a ese protocolo establecido”.

“Mucha gente en Twitter no entiende que el trabajo policial consiste en no llegar al uso de la fuerza letal en este tipo de manifestaciones. ¿Puede haber destrucción de la propiedad privada? En algunos momentos sí. Miren lo que ha pasado con el asalto a Plaza Vea y la Curacao. Los han dejado entrar y luego los han detenido. ¿Han tenido que matar a alguien? No, no es necesario matar para imponer el orden y la ley”.