Óscar Díaz: “No podemos pedir todos los días que cambiemos de presidentes, ministros y funcionarios”

René Gastelumendi conversa con el analista Óscar Díaz para profundizar sobre la situación en la que se encuentra Dina Boluarte y qué posibilidades hay de que su mandato perdure, pese a que los manifestantes exigen su renuncia.

“Yo espero que Dina Boluarte resista. Pensemos en el otro escenario, a quienes quieren que renuncia Dina y hasta el presidente del Congreso: ¿qué queda? ¿La anarquía? Además, si renunciase Dina Boluarte, obviamente asume el presidente del Congreso y tienen que elegir a alguien. ¿El Congreso que tiene menos de 8% de aprobación? ¿El Congreso que acaba de blindar a un violador? ¿El Congreso que le ha disparado en la cabeza a Sunedu?”, arremetió.

“No podemos pedir todos los días que cambiemos de presidentes, primeros ministros, ministros y funcionarios públicos. Ni una bodega se puede manejar así”, agregó.

Asimismo, se refirió al discurso de Alberto Otárola. Sobre esto, manifestó que es un primer ministro “político” y que “renuncia a confrontaciones con el Congreso”.

“Ayer escuchaba la presentación del primer ministro y me daba gusto por el lado de que por fin tenemos un primer ministro, por un lado, político; no digo que perfecto, no soy su hincha y no pongo las manos al fuego por él, pero indudablemente es un animal político que sabe dónde sentarse. Y además que renuncia, literalmente lo dice, a confrontaciones con el Congreso, renuncia a responder ataques. Eso es lo que debe hacer un primer ministro”, sostuvo.