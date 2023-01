Víctima de Freddy Díaz tras blindaje: “Se burlan de mi caso y de muchas mujeres que se atreven a denunciar”

‘María’, la extrabajadora del despacho del parlamentario Freddy Díaz que lo denunció por violación sexual, manifestó su “indignación y asco” por la decisión del Pleno del Congreso de la República de blindar al legislador y no aprobar la propuesta de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales de inhabilitarlo de la función pública por 10 años por infringir la carta magna.

“Lo primero que sentí es que se están burlando de mi caso. No solamente mi caso, sino muchos casos o de muchas mujeres y personas que se atreven a denunciar, y que simplemente las personas con poder pueden salirse con la suya en este país”, dijo la víctima a Canal N.

La mujer negó “rotundamente” haber mantenido una relación o ‘algo esporádico’ con Díaz Monago y lamentó que congresistas hayan usado esa falsa afirmación para votar en abstención de la inhabilitación.

“Algunos congresistas han salido a su favor diciendo ‘bueno, es justificable todo eso porque supuestamente teníamos una relación’. ¡Qué pena por ellos! Lo primero que sentí es odio, pero luego solo sentí pena, porque ¿cómo es posible que demuestren tanto machismo? De verdad se tiene que trabajar mucho en el Perú sobre ello porque no es posible que mujeres representantes de la patria, exministras de la Mujer simplemente hayan decidido darme la espalda a mí y muchas mujeres que se atreven a denunciar”, apuntó ‘María’.

“Han tomado mi caso solo para poner sus intereses políticos por encima y hoy ha quedado demostrado con los 21 votos en abstención, porque abstención es como decir ‘sabes qué…, te puedes salir con la tuya’. (…) Lo único que me queda es mi integridad y dignidad, y hasta eso me quiere robar”, agregó.

Víctima de Freddy Díaz: “Mi lucha no es el Congreso”

‘María’ indicó que tenía “un poquito de esperanza” de que se haga justicia en el seno del Congreso; sin embargo, aclaró que siempre tuvo en claro que su lucha se definirá en el Poder Judicial.

PUEDES VER: Fiscalía formaliza investigación preparatoria contra Freddy Díaz por el delito de violación